Juveniles de Ben Hur realizaron partidos amistosos con Talleres

El día lunes una delegación de la BH visitó al Club Talleres de Córdoba. Participaron los equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 17 que competirán el Torneo Regional Juvenil de fútbol de AFA.

En el marco de la relación institucional que existe entre ambos clubes, Ben Hur visitó las instalaciones del predio “Amadeo Nuccetelli” que posee la entidad cordobesa, donde se disputaron tres partidos amistosos en una jornada que fue altamente positiva.

La delegación benhurense partió a las 4:30hs hacia Córdoba, a su llegada a la Docta desayunó en el predio de Talleres y posteriormente realizó un recorrido por el Centro de Alto Rendimiento que cuenta la "T", con una de las mejores infraestructuras deportivas del país.

Posteriormente se desarrollaron los partidos con estos resultados: Sub 17, Talleres 4 vs Ben Hur 1 (gol de Federico Dunky).

Sub 15: Talleres 3 vs Ben Hur 1 (gol de David Quinteros).

Sub 13: Talleres 6 vs Ben Hur 0.

Entre medio de los encuentros se desarrolló el almuerzo, mientras que a la tarde finalizada la actividad la delegación tuvo la merienda, para luego regresar a la ciudad.



DELEGACIÓN

Coordinador: César Bessone. Cuerpo técnico Sub 13: Juanjo Andereggen y Matías Tolosa. Cuerpo técnico Sub 15: Gabriel Acastello y Adrián Acosta. Cuerpo técnico Sub 17: Horacio Williner y Maximiliano Barbero. Preparador Físico: Lucas Barale. Entrenador de Arqueros: Gustavo Ferraudo. Utilero: Norberto Osella.

Las tres categorías llevaron 18 jugadores.



REGIONAL JUVENIL

Los partidos disputados en Córdoba sirvieron también para la preparación de Ben Hur de cara al Torneo Regional Juvenil de AFA que comenzará a fines de marzo. La BH regresará a esta competencia regional con las divisiones juveniles junto a diferentes instituciones de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Además del Lobo competirán Atlético de Río Tercero, Alumni de Villa María, Racing de Córdoba, Colón de Colonia Caroya, Unión de Sunchales, General Paz Juniors de Córdoba, Atenas de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba, Atlético San Jorge, Peñarol de Córdoba, 9 de Julio de Morteros, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Lambert de Monte Maíz, 9 de Julio de Río Tercero, Unión Oncativo, Sportivo Las Parejas, Argentino de Monte Maíz, Belgrano de Córdoba, Sportivo Belgrano de San Francisco y Talleres de Córdoba.

El último antecedente para Ben Hur en estos torneos juveniles corresponde a la temporada 2019. Recordemos que en la edición 2018, el equipos Sub 17 se había consagrado campeón.