Amnistía también en el Federal

Siguiendo la línea implementada por AFA previo al inicio de la Copa de la Liga Profesional y Primera Nacional, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal también implementó una amnistía para futbolistas que arrastraban sanciones no tan graves, de cara al Federal A que comenzará el 27 de marzo y donde Unión de Sunchales debutará visitando a Sarmiento de Resistencia.

Concretamente, en el último boletín informó los siguientes alcances: para todos los jugadores que participaron del Torneo Federal “A” edición 2021, a) se darán por cumplidas todas las sanciones de hasta cuatro (4) partidos de suspensión.

b) Se darán por cumplidas en un 50% las sanciones cuyo total exceda los cuatro (4) partidos de suspensión.

c) No se incluyen aquellas sanciones aplicadas por un período de tiempo determinado, las que deberán cumplirse en su totalidad.