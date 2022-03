La "compra directa" se sigue analizando

El lunes, los ediles rafaelinos retomaron la discusión, de larga data, para introducir cambios y facultar al Municipio, en casos excepcionales, a realizar adquisiciones sin licitaciones previas, pero la oposición objetó un inciso debido a que se podía prestar a distintas interpretaciones y le daría al Gobierno la posibilidad de convertir en permanente algo que tiene carácter excepcional.En concreto, este artículo está dedicado a la “contratación directa” en casos de excepción y las diferencias surgieron en el inciso “i” que la habilita “cuando medien razones de seguridad sobre las personas o los bienes que deban ser atendidas de manera urgente y hubieran sido originados en casos fortuitos o de fuerza mayor”.Pero el término seguridad, por la amplitud que tiene, no convenció a los opositores quienes propusieron cambiar la redacción y la cuestión se empantanó.El proyecto quedó en Comisión y en la mañana de ayer no se pudieron zanjar las diferencias y hubo consenso para archivarlo y trabajar en otro proyecto superador.“Acordamos no darle despacho porque la 3090 es la Ordenanza madre, la de la Contabilidad del Municipio y lo que queremos modificar es un solo artículo y eso puede acarrear dificultades en el resto de la Ordenanza. Quedamos entonces en trabajarla más porque, como es de fondo, lo mejor es avanzar más despacio”, explicó la justicialista Brenda Vimo.Leonardo Viotti hizo una lectura en la misma dirección y contó que el oficialismo “decidió presentar una Ordenanza nueva y no trabajar sobre la Ordenanza madre porque el Fiscal aconsejo que no haya una modificación transitoria, y que en caso que se temporal se lo refleje en otra específica y que pierda vigencia en un determinado momento. Esto es para evitar que quede tan engorrosa la Ordenanza madre”.“Les dijimos que si la redactan para mañana (por hoy), nosotros la vamos a votar el jueves, pero nos respondieron que no sabían si llegaban. Si lo hacen y la presentan, se votará sobre tablas (en la sesión de mañana) y sino lo haremos la semana que viene, pero está todo encaminado”.