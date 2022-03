Lewandowski preguntó si el acuerdo condiciona el acceso a las divisas

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, le preguntó al ministro de Economía, Martín Guzmán, si el Programa de Facilidades Extendidas para la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condiciona el acceso a las divisas requeridas para sostener los procesos productivos en franca recuperación.

La consulta la realizó durante la visita informativa del ministro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, en relación al próximo tratamiento del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En ese marco Lewandowski sostuvo que "la provincia de Santa Fe es un claro ejemplo de la recuperación económica observada durante el 2021". Asimismo afirmó: “El Banco Nación es el único que ha otorgado líneas productivas a tasas subsidiadas que en algunos casos no superaron el 30 por ciento y algunos Ministerios de Producción, como el caso de Santa Fe, subsidiaron con tasas que estaban por debajo de 20 puntos. La banca privada ha ayudado muy poco".

Sobre el impacto que el Programa de Facilidades Extendidas tendrá en la política monetaria y cambiaria, el senador santafesino consultó si "se puede garantizar que el aumento en las tasas de interés no restringirá las posibilidades de financiamiento del sector productivo" y si "se puede garantizar el acceso a las divisas requeridas para sostener los procesos productivos en franca recuperación". También remarcó la "necesidad de que el proyecto de Ley Agroindustrial sea tratado próximamente".

Ante la pregunta el ministro Guzmán celebró el interés del senador por un rápido tratamiento de la Ley Agroindustrial y le cedió la palabra al presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Este funcionario aseguró: "La solución a nuestra restricción externa es incrementar las exportaciones. Y, como dijo el jefe de Gabinete, el año pasado tuvimos una buena noticia en ese sentido ya que hemos exportado 78.000 millones de dólares, que es una cifra que no se daba desde principio de la década pasada y supera ampliamente el promedio de los últimos años, que rondaba los 60.000 millones de dólares. Eso nos ha permitido ampliar las importaciones este año".

"Argentina tenía un stock de financiamiento comercial externo del orden de los 23.000 millones de dólares. En la situación del precipicio que generaba el vencimiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional este año y el año que viene motivó a que muchas empresas que financiaban las importaciones argentinas se retiraran", afirmó Pesce.

Finalmente, ante la consulta del legislador, Pesce se comprometió a "volver a revisar el cumplimiento de las líneas de financiamiento productivo por parte de los bancos privados" dado que ello "es una obligación de los bancos y si lo incumplen tienen un incremento de sus exigencias de efectivo".