Guzmán al kirchnerismo: "si no hubiese acuerdo con el FMI, sí habría un ajuste"

En medio del recrudecimiento de las tensiones entre el albertismo y el kirchnerismo a raíz de las diferencias respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, envió un mensaje contundente con guiño a la interna oficialista al sostener que "si no hubiese acuerdo" con el organismo financiero se generarían en el país las condiciones para "un ajuste del gasto" real.

"Si no hubiese acuerdo con el FMI no habría financiamiento externo neto. Es decir que ahí si Argentina tendría condiciones que implicarían un ajuste del gasto", afirmó el funcionario al exponer en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se está tratando el proyecto de ley para ratificar el nuevo programa de facilidades extendidas suscripto por el Gobierno con el staff del FMI.

Según explicó, "si no hay ajuste del gasto real es porque producto de la negociación que llevamos adelante podemos contar con condiciones que impidan que haya un ajuste del gasto real, y de allí el valor de la negociación que llevó adelante el Gobierno nacional".

En tanto, Guzmán subrayó que "desde el punto de vista externo" el acuerdo también contribuye a evitar el ajuste.

"Estamos hablando aquí de ingreso de divisas, de dólares. En Argentina el ajuste se da cuando no hay dólares. Es decir, que si no se hubiese podido llegar a un acuerdo con el FMI que se implemente como un programa, en la Argentina habrían menos dólares", argumentó. Y agregó en este sentido que "cuando en la Argentina hay menos dólares cae la producción, sube la inflación y se da desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista económico social las características de una situación de ajuste".

En la madrugada del viernes pasado, 41 diputados del Frente de Todos vinculados a La Cámpora, al kirchnerismo duro y al ala izquierda de la coalición oficialista decidieron no votar a favor del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Economía, al considerar -según fundamentaron en un extenso documento- que el programa económico implícito en el acuerdo implicaría "un plan de ajuste completamente desatinado" en las circunstancias actuales.

La fuga de votos en el Frente de Todos le sacó brillo a la media sanción que consiguió el Gobierno, dado que Juntos por el Cambio terminó aportando más votos al proyecto que el propio oficialismo. Esa situación tensó aún más la convivencia entre las distintas tribus de la alianza oficialista, que sacaron los trapos al sol con reproches y acusaciones cruzadas.



"HEMOS PRESENTADO UN

ESQUEMA ANTITARIFAZO"

Guzmán rechazó que a partir del programa económico acordado con el FMI "se pueda hablar de tarifazo" dado que el compromiso asumido con el organismo financiero es el de actualizar las tarifas de servicios públicos "por debajo del coeficiente de variación salarial".

El funcionario afirmó que lo que se plantea es justamente "un esquema antitarifazo". "No vemos posibilidades de decir que con el esquema que hemos presentado para la política tarifaria se pueda hablar de tarifazo con la política que hemos planteado. Justamente lo que hemos hecho es basarlo en un esquema antitarifazo, que es el que está reflejado en la ley 27.443 que fue vetada el 31 de mayo del 2018", señaló, al responder una consulta del senador chubutense de Juntos por el Cambio Ignacio Torres.

"Se hizo un esquema de segmentación en el cual hay tres segmentos. En el segmento de capacidad económica plena, que es del 10% (de la población), se busca retirar los subsidios y para todo el resto se busca una actualización de la tarifa por debajo del coeficiente de variación salarial. En el caso de la tarifa social, significativamente por debajo", subrayó el ministro.



IMPUESTOS O RETENCIONES

La controversia generada en torno a la suspensión temporal de las exportaciones de aceite de soja y harina, y la preocupación de sectores del campo y de la oposición por un eventual incremento de los derechos de exportación, el ministro Guzmán explicó que "no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI sobre impuestos o retenciones".

La aclaración del funcionario tuvo lugar en el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta en la que se debate el proyecto de ley para ratificar el acuerdo con el FMI, en respuesta a una consulta del senador radical Víctor Zimmerman sobre si existe un plan del Gobierno para subir impuestos y retenciones.

Guzmán contestó que "no hay ningún compromiso en el contexto del programa asumido con el FMI sobre impuestos o retenciones", y que si bien el entendimiento implica "una serie de metas y compromisos de política económica generales", no se precisan las herramientas con las cuales el Gobierno nacional apuntará a cumplir con esos objetivos en materia fiscal. (NA)