El campo santafesino se declaró en estado de alerta

Las entidades que representan al sector agropecuario de la Provincia de Santa Fe rechazaron categóricamente cualquier intento del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones del campo. En un comunicado que firman Sara Gardiol, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Marcelo Banchi, vicepresidente 2° de Federación Agraria Argentina, Laura Llopi, presidente de Coninagro Santa Fe y Ricardo Firpo, director del Distrito 6 de Sociedad Rural Argentina, manifestaron su "preocupación por el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja dispuesto por el Gobierno Nacional en el día dominical de ayer, medida que suele ser la antesala a la modificación de las alícuotas de los derechos de exportación".

"Una vez más este Gobierno Nacional avanza con medidas que generan perjuicios a la producción, al empleo, a las inversiones y a la generación de divisas, que tanto necesitamos como país. Una vez más el Gobierno atropella a las provincias productoras que, bajo el concepto de derechos de exportación no coparticipables, ven como sus recursos van a la Nación para tener un destino incierto", subrayan las entidades que representan a productores agropecuarios santafesinos.

Asimismo, consideró que "una vez más este Gobierno Nacional pretende modificar las reglas de juego volviendo imprevisible toda actividad productiva, el campo santafesino no está dispuesto a soportar otro atropello por parte de autoridades que menosprecian a la ruralidad y al interior del país".

Finalmente, exigieron al gobernador, Omar Perotti a ejercer "la defensa expresa y concreta, con actos, de los intereses de los santafesinos, y asimismo exigimos a nuestros legisladores nacionales que los derechos de exportación sean tratados en dicho ámbito, el Congreso de la Nación, para desterrar para siempre la voracidad discrecional de los gobiernos de turno".

Tal como publicó este Diario en su edición de ayer, Perotti se pronunció en contra de la suba de retenciones, advirtió que "frenará el ingreso de divisas" y afirmó que la Argentina "necesita agregar valor para generar empleo". "La suspensión de las exportaciones de harinas y aceite de soja frenará el ingreso de las divisas que necesita el país. Se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones", señaló el mandatario provincial en su cuenta de twitter.

De la misma forma se manifestó Daniel Costamagna, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, quien sostuvo que "suspender las exportaciones de harina y aceite de soja para incrementar las retenciones a estos productos sería un error y un retroceso al desarrollo de agregado de valor, un hecho negativo para los procesos de industrialización del principal cluster agroindustrial del mundo".

Al igual que el gobernador, Costamagna dio a conocer su posición vía twitter al recalcar que "se perjudicaría a miles de productores y operarios de toda esta cadena de valor, que es la principal fuente de divisas del país". "Se estaría primarizando los sistemas productivos, ya que se estaría poniendo el mismo valor de retenciones al poroto que a los productos industriales", advirtió el funcionario.



BOLSAS DE CEREALES

Y COMERCIO

Las Bolsas de Cereales y Comercio que integran la cadena comercial de cereales y oleaginosos también expresaron su "profunda preocupación ante las consecuencias de la medida comunicada por el Gobierno Nacional el día 13 de marzo, que establece la suspensión de las exportaciones de aceite y harina de soja". "Si además, dicha medida trae aparejado un potencial aumento de las retenciones, su consecuencia será incentivar a la desindustrialización, desalentar la producción y frenar el ingreso de divisas de uno de los sectores que más aporta a la economía del país", sostiene el documento que lleva la firma de las Bolsas de Comercio de Rosario, de Santa Fe, de Chaco y las Bolsas de Cereales de Córdoba, de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Bahía Blanca.

Finalmente, consideran que "la seguridad jurídica, con reglas estables y previsibles, es la base necesaria para un desarrollo económico sustentable a largo plazo. Y una medida de estas características, no solo por lo intempestiva, sino por su impacto negativo en la producción e industrialización de la oleaginosa, afecta directamente este presupuesto, generando efectos contrarios al objetivo buscado".

A nivel nacional, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias planteó su "férreo rechazo y anticipa que no hay

ningún margen para que sigan expoliando a los productores". "La CEEA rechaza cualquier intención de aumento de retenciones, así como también cualquier otra intervención distorsiva en los mercados. Como venimos sosteniendo, no solucionan ninguno de los problemas existentes, no combaten la inflación ni la pobreza; por el contrario, suman malestar y perjudican a los productores agropecuarios, y traerían consecuencias negativas, porque van en contra de todo lo que se necesita: una mayor producción, más inversión y más trabajo", sostuvo.