Herrera en River-Boca y Trucco estará en el clásico platense

El árbitro Darío Herrera fue designado ayer por la AFA para dirigir el Superclásico del próximo domingo entre River Plate y Boca Juniors en el Monumental por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El juez del Superclásico tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti (1) y Diego Bonfa (2); y a Facundo Tello en el rol de cuarto árbitro.

Herrera dirigirá su cuarto River-Boca: el primero fue en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores 2015 cuando el clásico fue suspendido en La Boca por el ataque de gas pimienta a los jugadores de River. Luego estuvo en dos enfrentamientos por el campeonato local: en el triunfo de Boca por 1 a 0, con gol de Nicolás Lodeiro, del 13 de septiembre de 2015 en Núñez; y en la victoria de River por 3 a 1 en La Bombonera con tantos de Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi, del 14 de mayo de 2017. Fernando Gago descontó para los xeneizes.

En tanto, el rafaelino Silvio Trucco también el domingo arbitrará el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes. En nuestra provincia, el clásico santafesino será controlado por Néstor Pitana el sábado, y el rosarino por Pablo Echevarría, el domingo.

La programación completa de la séptima fecha: Viernes 18 de marzo:19.15 Aldosivi vs Patronato. Jorge Baliño; y Tigre vs Platense. Yael Falcón Pérez. A las 21.30 Barracas Central vs Sarmiento. Germán Delfino.

Sábado 19 de marzo: 14.00 Lanús vs Banfield. Fernando Echenique; 16.15 San Lorenzo vs Huracán. Andrés Merlos; 18.30 Colón vs Unión; Néstor Pitana; 20.45 Independiente vs Racing. Patricio Loustau.

Domingo 20 de marzo:14.00 Rosario Central vs Newell's. Pablo Echavarría; 16.15 Gimnasia LP vs Estudiantes LP. Silvio Trucco; 19.00 River vs Boca. Darío Herrera; Lunes 21 de marzo:19.15 Defensa y Justicia vs Arsenal. Nicolás Lamolina; 21.30 Argentinos vs Vélez. Fernando Rapallini.

Martes 22 de marzo:19.15 Atlético Tucumán vs Central Córdoba. Fernando Espinoza. 21.30 Talleres vs Godoy Cruz. Hernán Mastrángelo.