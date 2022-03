“Por una participación real y efectiva en las conducciones”

Este lunes en el Espacio Cultural del SEOM, en el marco de las actividades organizadas por mujeres sindicalistas por el 8M, se llevó a cabo una charla bajo el título “El rol de las trabajadoras en la actividad gremial”, donde disertó la diputada nacional -mandato cumplido- Patricia Mounier, quien además es secretaria adjunta de SADOP Santa Fe y secretaria de DDHH de SADOP Nacional”.

“Con motivo del 8M las mujeres estamos trabajando en distintas actividades en todo el ámbito gremial sobre todo, Hace algunos años las mujeres sindicalistas venimos haciendo un trabajo profundo de concientización, de sensibilización, porque nos tenemos que deconstruir todo y exigimos por supuesto una participación real y efectiva en los ámbitos gremiales. Creemos que nosotras somos las que podemos imponer una agenda que tenga que ver con los derechos de las trabajadoras fundamentalmente, y en ese camino estábamos haciendo capacitaciones, charlas”, señaló Mounier.

La dirigente dijo que “es una movida que se ha dado en todo el país y en todos los gremios. Esto es una cuestión que ya no tiene retorno e incluso en las mismas centrales y en la propia CGT, se está planteando la composición de paridad; ya no nos alcanza con el cupo, hoy estamos planteando paridad en las composiciones de los Consejos Directivos”.

Además, la gremialista manifestó que “se está dando una participación más concreta, más efectiva, pero lo que ocurre es que seguimos reclamando los lugares de decisión. Lo vimos el año pasado cuando fue la campaña para las elecciones de medio término, donde la mayoría de las listas estaban encabezadas por varones, porque siempre acompañan las mujeres, pero la mayoría de las listas son encabezadas por varones”.

Y agregó: “Hay gremios incluso feminizados como el docente o salud, donde el 80% son mujeres pero las comisiones están a cargo de varones. Hay gremios masculinizados donde se hace un poco más difícil la participación de las mujeres, pero igualmente se está avanzando de a poco. Lo que sí hay en todas las mujeres, es muchas ganas de encontrarse, capacitarse, formarse entre todas y todos. Lo que siempre aclaramos las mujeres sindicalistas, es que esto no es nosotras solas, es con los compañeros varones. Las construcciones en los gremios son colectivas. Muchos feminismos a veces no entiende cómo es la construcción gremial, que tiene una lógica distinta a otras construcciones y nosotras como dije, construimos con varones, nunca solas”.



EL MOTOR DE LAS

MUJERES SINDICALISTAS

La diputada nacional y dirigente gremial, subrayó que “la importancia y el rol de las mujeres en las economías, hace que siempre hablemos mucho de las tareas de cuidado, que siguen recayendo en las mujeres y por eso queremos romper con eso de que el varón colabora. Estamos planteando las tareas de cuidado compartidas. Efectivamente cuando para el 8M, nosotras decimos que movemos el mundo, movemos la economía, pero las tareas de cuidado siguen cayendo en las mujeres y ese es trabajo no pago. Entendemos que debe haber políticas públicas de los distintos niveles del Estado, que aporten una solución a las mujeres que atienden las familias y en donde la mayoría son mujeres jefas de hogar. En el trabajo no registrado la mayoría son mujeres jefas de hogar, ahí se conjugan los ingresos salariales donde todavía persiste una brecha salarial entre varones y mujeres, y las tareas de cuidado que suponen un gasto que muchas mujeres no pueden afrontar. Ahí es donde comienzan los problemas”.



PARTICIPACIÓN REAL

“Nosotros vamos por una participación real y efectiva en las conducciones y no queremos tener solamente la Secretaría de la Mujer, queremos participar de las secretarías donde se toman decisiones, queremos acceder en lo posible a las secretarías gremiales, adjuntas, generales. Estamos preparadas para eso. Estadísticamente las mujeres son las que mayor nivel educativo tienen, más que los varones y sin embargo no accedemos a puestos jerárquicos de trabajo y a puestos de decisión. Vamos por la paridad y creemos que el cupo ya fue”, planteó.