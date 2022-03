La provincia ofreció un 46% de aumento y Amsafé define mañana si acepta o rechaza

Luego de un agresivo plan de acción en rechazo de la primera oferta que tuvo cuatro días de paro en las dos primeras semanas de clases y una movilización contundente frente al ministerio de Educación en la capital provincial, en la mañana de ayer representantes gremiales y del Gobierno se volvieron a verse las caras, en la sede del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



De la reunión participaron el ministro Juan Manuel Pusineri, su par de Educación, Adriana Cantero y funcionarios del ministerio de Economía. La parte laboral estuvo representada por sus máximas autoridades: Sonia Alesso, por Amsafe; Pedró Bayúgar, por Sadop; y Sergio Romero, por UDA.



En la reunión hubo una propuesta salarial superadora de la inicial a profesores y docentes con una suba en las remuneraciones del 46 %, el mismo incremento que ya aceptaron ATE y UPCN, sindicatos que nuclean a los empleados públicos de la provincia.



La nueva oferta incluye una suma extra de 6 mil pesos por única vez por material didáctica, lo que la desmarca de la propuesta a los estatales.



En todo lo demás, la escala de aplicación del porcentaje es la misma que ya acordaron UPCN y ATE: 22% en marzo, 8% en mayo, 8% en agosto y 8% en septiembre con cláusula de revisión.



En ese marco, el titular de la cartera laboral afirmó que el salario docente con el aumento ofrecido será “el mejor de la región” y afirmó que la propuesta parte de la premisa de no discriminación a ningún sector. Recordó que la suba del 46 % en el año es similar también a los aumentos pactados entre la Epe y Luz y Fuerza, así como entre Aguas Santafesinas y los gremios sanitarios. “El gobernador nos ha dado instrucciones para que el salario supere a la inflación este año tal como ha ocurrido en 2021”, afirmó el funcionario.



En el mismo sentido, la ministra Cantero agregó que "la paritaria provincial incluso mejora la paritaria nacional no sólo en medio punto más, sino también en el adelantamiento en el tramo de mayo con mejor impacto en el salario en los aguinaldos".



Y afirmó que con estos porcentajes "el sueldo inicial de grado arranca con $ 79 mil más la bonificación y en marzo llegaría a 94 mil pesos".



"Es una muy buena propuesta y pido que la analicen con mucha serenidad. Hemos hecho todos los esfuerzos", destacó.





HOY SE VOTA Y MAÑANA ASAMBLEA

Vale recordar que, el viernes pasado, en una instancia, funcionarios provinciales recibieron a los referentes técnicos de Amsafe y Sadop para terminar de acordar cuestiones por fuera de lo salarial. El objetivo era dejar las negociaciones prácticamente cerradas para que este lunes por la mañana el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, eleve oficialmente a los titulares de los gremios el nuevo porcentaje de aumento. Ahí se avanzó sobre el análisis y resolución de situaciones vinculadas a las condiciones laborales, además de la problemática suscitada con la modalidad adultos, del nivel secundario, del Iapos, del boleto educativo gratuito rural, carrera docente, comités mixtos y conformación de equipos territoriales de convivencia.



Al respecto Alesso señaló con satisfacción que "se plantea una convocatoria urgente al comité mixto sobre la infraestructura y la situación de los edificios escolares, está planteado el tema de la creación de horas para la escuela secundaria y también habrá otra reunión específica para los docentes que nosotros llamamos destitularizados", explicó.



Además, en ese ámbito técnico se ha planteado "un incremento a directores y supervisores que habían quedado rezagados y una mejora en relación a los catedráticos".



"Creo que el plan de lucha hizo posible que estemos en otra situación", consideró la también titular de la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), al tiempo que explicó que “ahora la propuesta será evaluada y votada en las escuelas y el miércoles se va a tomar una decisión".



Al preguntarle a la dirigente gremial su opinión sobre si este nuevo ofrecimiento es o no mejor que la primera, para semblantear que puede pasar con la votación de las bases, optó por la cautela y respondió: "se analizará, habrá asambleas departamentales esta misma tarde y votarán como siempre los docentes. Se definirá este miércoles".



Igualmente, Alesso comentó que la "mejora más de 5 puntos con respecto a la propuesta que rechazamos”, dando a entender que desde gremio del magisterio público, valoraron el nuevo porcentaje y desde el gobierno se mostraron optimistas en la aceptación lo que abre una panorama optimista.





UDA CONTESTA EL JUEVES

La Unión Docentes Argentinos informó que recibió "una nueva propuesta salarial por parte del Gobierno de Santa Fe en el ámbito paritario” y “el jueves se comunicará lo decido orgánicamente por la organización sindical”.



Sergio Romero, titular de UDA, dijo que “esta nueva oferta deja en evidencia que en la Provincia de Santa Fe hay dinero” y que “se ha afectado el normal funcionamiento del sistema educativo por exclusiva voluntad política, no por decisión del sector trabajador”.



“Para nosotros es importante, además, la incorporación de un reclamo histórico de nuestro sindicato, vinculado a los catedráticos. Se conformará una comisión técnica para analizar los salarios del personal docente concerniente a los cargos directivos; cargos de jornada completa; cargos de jardines maternales; y horas de cátedra” e indicó: “hace años luchamos para terminar con la discriminación salarial de las profesoras y los profesores en relación al cargo testigo y esta comisión sirve, según se compromete el Gobierno, para discutir puntualmente este tema”.



“Más allá de lo que decida el conjunto de la docencia esta semana, a nuestra entidad sindical se le impone convocarse en alerta permanente por el proceso inflacionario que atraviesa la economía y el seguimiento de los temas que deben abordarse durante el año”, finalizó





SADOP NO PIERDE TIEMPO

“Entendemos que es la lucha de los trabajadores y trabajadoras docentes la que hizo que esta propuesta se modificara”, dijo el Secretario General del SADOP Pedro Bayúgar y agregó “que en la misma tarde de hoy (por ayer) tendremos reunión de delegados y delegadas gremiales para analizar la oferta y definiremos el día de votación que seguramente será miércoles o jueves de esta semana”.