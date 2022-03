Las naftas súper ya cuestan entre $119 y $122 en Rafaela

Tal como lo había anunciado este Diario en su edición del pasado viernes, cuando se había producido un nuevo aumento en el precio del kilo de pan en Rafaela debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde el precio internacional del trigo subió alrededor del 40% desde el inicio de la guerra, desde este lunes se produjo también, aparentemente por el mismo motivo (y otros más) y también por la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, sobre todo el aumento de los precios internacionales del petróleo, un segundo incremento de los combustibles en todo el país en lo que va del 2022, entre un 9,5 y un 11,5%, acumulando un alza del 20% promedio.

Lamentablemente, estamos pasando por una etapa donde la inflación sigue siendo cada vez más elevada y los aumentos de todo tipo ya son una moneda corriente debido a diversos factores o motivos, afectando, indudablemente, el bolsillo de los trabajadores, pero lo que está claro es que los sueldos no suben y llegar a fin de mes se torna cada vez más difícil para la gran mayoría de los argentinos.

Luego del pan, donde no se descarta una nuevo incremento en la semana, lo que subió antes del fin de semana, precisamente, fue la tarifa de energía, un 7,1%, y ayer fue el turno de las naftas. Y a partir de allí, seguramente se verá incrementado, en las próximas horas, un sinfín de productos y alimentos, tal como lo dice el famoso y razonable dicho de estos últimos tiempos: "aumenta la nafta, aumenta todo".

No obstante, en lo que respecta a las estaciones de servicio rafaelinas, los nuevos valores que ya empezaron a regir desde la hora 0 de este 14 de marzo, tuvieron una suba de alrededor del 10%, tanto en la empresa estatal YPF como en Axion y Shell, entre las más representativas. De esta manera, el nuevo cuadro tarifario de las naftas en la ciudad quedó de la siguiente manera:



YPF

Súper: $119.4 (estaba en $109). Infinia: $143.2 (estaba en $128.4). Ultra: $112.2. Infinia Diesel: $140.1.



AXION

Axion Súper: $121.6. Quantium: $146.3. Diesel X10: $118.2. Quantium Diesel: $142.6



SHELL

Súper: $121.7 (estaba en $111.4). V-Power: $145.9. (estaba en $130.3). Evolux Diesel: $117.3. V-Power Diesel: $142.9.



LAS MÁS CARAS

DEL PAÍS

No obstante, y desde hace muchísimos años, Rafaela continúa teniendo uno de los precios más elevados de los combustibles a nivel nacional, un aspecto en el que ya lo hemos repetido en varias ocasiones y sin encontrarle explicaciones al caso.

Por ejemplo, en las estaciones de servicio de YPF de Buenos Aires, el litro de nafta súper subió de $ 99 a $109,9, mientras que la premium trepó de $ 116,90 a $ 132,1; El precio de la nafta súper en Córdoba aumentó de $ 108,40 a un precio actual de $ 118,16. En tanto la nafta Infinia escaló en YPF a $ 142,41;

En Rosario, YPF aumentó el precio de la nafta super a $118,4, al tiempo que la nafta premium subió de $ 126,2 a $140,7 promedio, mientras que en Santa Fe capital, la nafta súper YPF cuesta hoy $118,7 y la premium $141,4. En el corredor norte, Salta y Jujuy, el precio de la nafta súper subió a $ 116,10. En las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, parten desde $ 115 hasta $ 115,80; En Misiones, Entre Ríos y Corrientes, el litro de nafta súper se venden a $ 120,70; $ 116,10 y $ 116,40, respectivamente. San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, cuentan con un piso de $ 115 a $ 116,50. En Mendoza, Río Negro, Neuquén y La Pampa, el precio de la nafta súper se vende desde $ 92 a $ 111,30. Y por último, en el sur, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la nafta súper se vende a $ 93,60 y $88,20, respectivamente.