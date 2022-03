MotoGP volverá luego de tres años al Circuito Internacional de Termas

Por VÍCTOR HUGO FUX



El próximo 31 de marzo, exactamente un día antes del comienzo de la actividad en el tan ansiado regreso de MotoGP, se cumplirán tres años de la última visita al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

Desde aquella edición del Gran Premio Motul de la República Argentina corrió mucha agua bajo el puente. Tanta que nuestro país no volvió a recibir a uno de los espectáculos deportivos más apasionantes del planeta.

Ausente en los calendarios de 2020 y 2021, las competencias que se disputaron ininterrumpidamente entre 2014 y 2019 en el circuito termal, ingresaron en un obligado paréntesis, al que se le pondrá fin el 1, 2 y 3 de abril.

La acción volverá a cobrar vida para dar cumplimiento a la tercera fecha de una temporada 2022 que se puso en marcha con el Gran Premio de Qatar y seguirá el próximo fin de semana con el retorno del Gran Premio de Indonesia, que se corrió en solamente dos oportunidades, en los años 1996 y 1997, ambas en el circuito de Sentul, que ahora será reemplazado por el de Mandalika.

Argentina tiene un historial muy extenso, que se inició en 1960 en Buenos Aires y tuvo como sede al coliseo porteño con reiteradas interrupciones y un total de 12 carreras, la última en 1999.

Debieron transcurrir 15 años para que logre recuperar su plaza en el calendario, pero a partir de entonces trasladándose el evento a Termas de Río Hondo, para utilizar el trazado que fue inaugurado en el año 2008 con una prueba de TC.

Obviamente, aquel escenario original sufrió modificaciones, no solamente en su dibujo, sino también en obras de infraestructura, para responder a las distintas exigencias planteadas por la Federación Internacional de Motociclismo.

En apenas 16 días, el inconfundible y atrapante sonido metálico de las motos se escuchará en tierra santiagueña a lo largo de la primera de las tres jornadas que abrirá el cronograma del Gran Premio Michelin de la República Argentina con sus tres divisionales: Moto3, Moto2 y la "reina" MotoGP.

La espera habrá terminado y la cuenta regresiva se agotará para que Termas de Río Hondo vuelva a estar una vez más en el centro de la escena global con un espectáculo que convocará a una multitud de fanáticos.



LA EDICIÓN 2019

El domingo 31 de marzo de 2019 se disputaron las competencias que tuvieron como ganadores a Marc Márquez (Honda) en MotoGP, Lorenzo Baldassari (Kalex) en Moto2 y Jaume Masiá (KTM) en Moto3, con las siguientes clasificaciones:

MotoGP (25 vueltas): 1° Marc Márquez (Honda), en 41m43s688; 2° Valentino Rossi (Yamaha) a 9s816; 3° Andrea Dovizioso (Ducati) a 10s530; 4° Jack Miller (Ducati) a 12s140; 5° Alex Rins (Suzuki) a 12s563; 6° Danilo Petrucci (Ducati) a 13s750; 7° Takaaki Nakagami (Honda) a 18s160; 8° Fabio Quartaro (Yamaha) a 20s403; 9° Aleix Espargaró (Aprilia) a 25s292 y 10° Pol Espargaró (KTM) a 25s679.

Moto2 (23 vueltas): 1° Lorenzo Baldassarri (Kalex), en 39m46s000; 2° Remy Gardner (Kalex) a 1s244; 3° Alex Márquez (Kalex) a 1s817; 4° Iker Lecuona (KTM) a 2s704; 5° Marcelo Schrötter (Kalex) a 4s839; 6° Brad Binder (KTM) a 4s707; 7° Luca Marini (Kalex) a 4s986; 8° Jorge Navarro (Speed Up) a 7s459; 9° Enea Bastianini (Kalex) a 8s724 y 10° Somkiat Chantra (Kalex) a 14s506.

Moto3 (21 vueltas): 1° Jaume Masiá (KTM), en 38m54s562; 2° Darryn Binder (KTM) a 108 milésimas; 3° Tony Arbolino (Honda) a 295; 4° Niccoló Antonelli (Honda) a 386; 5° Ayumu Sasaki (Honda) a 519; 6° Gabriel Rodrigo (Honda) a 550; 7° Lorenzo Dalla Porta (Honda) a 588; 8° Dennis Foggia (KTM) a 671; 9° Marcos Ramírez (Honda) a 792 y 10° Kaito Toba (Honda) a 1s280.