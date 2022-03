Matías Audino, debut y victoria en el Power

Las abundantes lluvias registradas durante la semana anterior, obligaron a suspender varias programaciones mecánicas que se anunciaban en esta región, pero los dirigentes y colaboradores del Midgets Show and Power insistieron y al final pudieron sacar adelante la primera fecha de su temporada 2022.

El esfuerzo realizado durante tres jornadas, permitió recuperar el circuito "Atilio Carinelli (h)", que sirvió de marco al espectáculo llevado a cabo el domingo en horario diurno con 19 pilotos inscriptos en la categoría superior y siete en la Mini Power, incorporada este año al cronograma de actividades.

Matías Audino, el vigente campeón del Midgets del Litoral, en su debut absoluto en el Midgets Show and Power, se quedó con la victoria en la final disputada en el trazado de San Antonio - Castellanos, ante un interesante marco de 480 aficionados.

En pista, el representante de Villa San José fue escoltado por Matías Maina, quien posteriormente fue excluido por técnica (compresión), por lo que ocupó esa posición Marcos Bottazzi, mientras que concluyó tercero Nicolás Scandalo, ambos de Rafaela.

Los otros dos ganadores fueron Samuel Calvi (Mini Power Promocional) y Laureano Cuenca (Mini Power Escuela), en un evento que se resume en estas posiciones:

Midgets Show and Power (final): 1° Matías Audino; 2° Marcos Bottazzi; 3° Nicolás Scandalo; 4° Angel Gaggi; 5° Lucas Torassa; 6° Roberto Hernández; 7° Diego Bruera; 8° Germán Mathier; 9° Adrián Bonafede; 10° Daniel Taverna; 11° Maximiliano Battaglino y 12° Pablo Bailetti. Fueron excluidos por técnica Matías Maina (compresión) y Emiliano Torassa (difusores), en tanto que recibió idéntica sanción Jesús Ceragioli (por agravio al comisario deportivo).

Mini Power Promocional (final): 1° Samuel Calvi y 2° Thiago Bottazzi.

Mini Power Escuela (final): 1° Laureano Cuenca; 2° Donato Calvi; 3° Gaspar Fler; 4° Bruno Bailetti y 5° Benjamín Bottazzi.