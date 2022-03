Copa: Arsenal ante Chaco For Ever

Arsenal de Sarandí y Chaco For Ever se enfrentarán hoy en Santa Fe por los 32avos. de final de la Copa Argentina, con el objetivo de avanzar a la próxima instancia, donde el ganador jugará con Talleres de Córdoba o con Güemes de Santiago del Estero. El partido se jugará desde las 21:10 en el estadio 15 de Abril (Unión de Santa Fe), tendrá a Jorge Broggi como árbitro, y el encuentro será televisado por TyC Sports.Arsenal, elenco que dirige Leonardo Carol Madelón, viene de igualar sin goles frente a Vélez por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional donde se ubica en la undécima posición con seis unidades. Por su parte, Chaco For Ever milita en la Primera Nacional y en la última jornada empató 1 a 1 con Deportivo Riestra, mientras que hasta el momento cosechó siete unidades en cinco partidos y se mantiene invicto.