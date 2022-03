Concejo: buscan acordar las excepciones a las compras directas del Municipio en emergencias

Desde el año anterior, como consecuencia de la pandemia que obligó al Concejo a aprobar sucesivas emergencias para darle agilidad a las compras que el Municipio deberá atender con alguna urgencia, los ediles de todas las bancadas vienen conversando para modificar algunos puntos de la Ordenanza que regula los pasos legales a seguir en materia de las adquisiciones con el fin de no tener que convocar a sesión cada vez que se presenta una situación que requiere celeridad a la hora de una compra.

Con ese fin, la semana anterior el bloque Justicialista presentó un proyecto que modifica algunos incisos del artículo 48, pero la oposición objetó un inciso debido a que se podía prestar a distintas interpretaciones y le daría al municipio la posibilidad de convertir en permanente algo que tiene carácter excepcional.

En concreto, el referido artículo está dedicado a la “contratación directa” en casos de excepción y las diferencias surgieron en el inciso “i” que la habilita “cuando medien razones de seguridad sobre las personas o los bienes que deban ser atendidas de manera urgente y hubieran sido originados en casos fortuitos o de fuerza mayor”.

Y el término seguridad, por la amplitud que tiene, le hizo mucho ruido a Juntos por el Cambio y al edil del PDP (Mársico) quienes quisieron cambiar la redacción y la cuestión se empantano. De todas maneras, el proyecto quedó en Comisión y en la mañana de ayer se retomó, pero, aunque persisten las discrepancias, hoy se tratará de consensuar y que vaya a la sesión de pasado mañana.

Para el concejal Juan Senn, “a explosión en Austin Powder pudo ser una tragedia y se pudieron necesitar recursos inmediatos”, con la intención de indicar que el Ejecutivo iba a tener las manos atadas

Pero, Leonardo Viotti contestó que “de ocurrir una tragedia nos juntamos acá y votamos lo que sea necesario, pero mientras tanto, tienen fondos disponibles para en 12 o 24 horas para comprar lo que quieran, no es que se tienen que esperar sentados que el Concejo habilite. Tienen facultades y los recursos”.

“No hay que vaciar de facultades al Concejo porque si dejamos todo en manos del Ejecutivo estamos auto quitándonos facultades y más en el caso de estas que son específicas de este Cuerpo”, apuntó el radical.

Senn no dejó pasar la especulación de su par y le contestó que “No se está delegando nada porque ese punto es solo para excepciones, no es que va a ser para la cotidianeidad de uso, es para caso como el que ocurrió el otro día.

A pesar de los cruces, muy moderados y con respeto, se dejó abierta la comisión para encontrar un denominador común en la redacción y que este martes se le pueda dar despacho.





DESPACHOS

Con relación a las Minutas de Comunicación, fueron tres las que ayer tuvieron luz verde y llegarán al recinto el jueves venidero.

La primera es una propuesta de los concejales del Frente Juntos (Vimo-Senn) y Frente de Todos (Soltermam-Racca) para alquilar el escenario móvil de la Municipalidad y pide autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder el uso y goce del escenario móvil a Gobiernos Municipales y Comunales del departamento Castellanos, así como también instituciones de bien público y actores privados de la Ciudad de Rafaela, pero no para la actividad política.

A su vez se agrega en un un artículo 2° Bis que crea “un fondo solidario y rotativo con el objetivo de colaborar en el desarrollo de artistas y expresiones culturales, cuyo movimiento será informado al Concejo Municipal mensualmente por la Secretaría de Cultura o quien la reemplace".

La siguiente Minuta, autoría de Lisandro Mársico, pide al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que “proceda a habilitar un espacio que lleve a cabo gestiones ante la Inspección General de Personas Jurídicas, relacionadas a la autorización, fiscalización, funcionamiento, aprobación de estatutos, reformas, determinación de disolución y liquidación de entidades, como ser, sociedades, asociaciones civiles y fundaciones”, función que se dejó de prestar con el cierre de Nodo Rafaela a partir del 2019.

Finalmente, otra Minuta del concejal demócrata progresista, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de las áreas, que corresponda proceda a “fortalecer los conocimientos en los conductores de minibuses sobre la legislación existente en los diferentes niveles de estado, referente al transporte de las personas con discapacidad y sus acompañantes”. Motiva la iniciativa un caso que le fue comentado en el cual el chofer de una unidad del transporte público de pasajeros le negó a una persona con discapacidad que suba al coche sin un acompañante. Al respecto el edil recordó que “la persona con discapacidad decide si va acompañada o no”.





SUGERENCIA, RECLAMO Y RECONOCIMIENTO

Durante el encuentro de Comisiones de la víspera el edil Mársico trasladó varias inquietudes a sus pares.

Una de ellas es que se implemente un corredor cuando se realicen eventos gastronómicos de carácter especial (Mosconi Soho, por ejemplo) para que quienes residen en el trayecto en el que se corta el tránsito puedan acceder a sus garajes sin inconvenientes.

“Son los privados los que tienen que avisarle a la gente, pero si el Municipio es el que da la autorización tiene que hacerse cargo de poner al tanto a los vecinos con un tiempo prudencial. Esto produce hacia el Municipio un descontento muy grande y me parece que desde el gobierno se debería generar un situación un poco más de empatía con los vecinos”, señaló.

De todas no tiene previsto presentar algún proyecto y charlará del tema con el secretario de Gobierno para encontrar una solución.

A su vez, se quejó porque “hace cerca de 10 días citamos al director (Marcelo Riberi) de Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) porque hay una serie de cuestiones (demoras en adjudicaciones, conocer el avance de los pasos licitatorios de las diferentes obras que se anunciaron, las 45 viviendas gestionadas a través del Programa Nacional “Casa Propia, Torres del Barrio San José, 315 lotes en barrio Zazpe, etc) que quiero que se aclaren y no tenemos respuesta todavía y de la misma manera hicimos una citación al Fiscal (por el caso Barreiro), que acusa a la Municipalidad de favoritismo, pero antes de convocar al privado me parece importante tener la palabra oficial, pero tampoco lo tuvimos acá. ¿Qué pasa con los funcionarios que no vienen?, se preguntó.

Mársico reconoció que dejó sin efecto un pedido de informes al Ejecutivo para conocer por qué no se procedía a autorizar a los particulares llevar adelante el procedimiento de loteo en el predio ubicado entre las calles Santos Dumont, Luis Fanti y Bv. Roca, porque los interesados nunca presentaron la documentación para gestionarlo.





DILEMA

Un pedido, que ingresó por nota, de la Asociación Jesús de Nazareth, institución que trabaja en la recuperación y reinserción a la sociedad de los jóvenes adictos) solicitando un aporte de $ 80 mil para reponer bienes que le fueron robados, y son imprescindibles para su funcionamiento. La solicitud abrió un debate sobre la postura a adoptar porque no es la costumbre del Concejo y porque de concederse implica que comiencen a llegar más pedidos. Algún edil propuso hacer una excepción, pero enseguida apareció el planteo sobre qué parámetros se adoptará ante lo que seguramente será la aparición de nuevos pedidos. Otro concejal señaló que lo mejor sería que los integrantes del cuerpo que quieran colaborar hagan su aporte de manera individual y luego se done todo junto. Finalmente, se decidió que el pedido quede en Comisión para evaluar si corresponde o no hacerlo.





PROTOCOLO Y DISTINCIÓN AL DR. ENRICO

Los Concejales del Bloque “Juntos Por El Cambio” presentaron, ante el siniestro ocurrido en la planta de Austin Powder, una Minuta de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda proceda a informar: sobre los protocolos de respuesta vigentes en caso de incidentes críticos, datos y estadísticas sobre eventos que activaron dichos protocolos en un lapso de hasta 5 años; evaluación de la actuación y desempeño de los mecanismos de respuesta aplicados hasta el momento en casos de incidentes críticos; evaluación de daños ocasionados por el incidente en viviendas aledañas al sector; y un detalle de las acciones llevadas a cabo por parte del Municipio en relación a los reclamos por daños de los vecinos damnificados por el incidente.

A su vez, los cambiemistas ingresaron un pedido de Resolución para otorgar al Dr. Rodolfo Jesús “Fito” Enrico el reconocimiento como “Rafaelino Distinguido”, por su labor, trayectoria, aporte y contribución en el campo de la medicina, el desarrollo social y la política.