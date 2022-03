Sensaciones y sentimientos

FOTONOVELAS. CINE SIN MOVIMIENTO



Nadie que haya amado -o que, por supuesto, esté amando- puede negar que el beso es uno de los actos más emotivos que pueda experimentarse. Y también ser mirado.

El cine comunica pasiones intensas mediante el beso y, más de un lector desearía volver a ver esa culminante escena que resulta demasiado corta para tanto que transmite.

Por los años 50 (esos en que cobraron vida tantas sensaciones profundas), un modo especial de revista encontró la eficaz manera de eternizar los besos: las historias eran contadas mediante fotografías y textos en “nubes” -al igual que en las historietas- con la posibilidad impensada de volver a mirar cada quieta escena tantas veces como se quisiera.

La llegada de las revistas con fotonovelas se percibió tan natural como la aparición del sol indicando el comienzo del nuevo día (por lo general se dice equivocadamente que el sol “sale” cuando en realidad ingresa, y que “se pone” cuando verdaderamente se va).

Las revistas con fotonovelas fueron muy apreciadas desde su surgimiento, tentando tanto desde sus vidrieras de quiosco, que parecía imposible transcurrir sin comprarlas. No fue solo por el hecho de “mirar” las historias sino porque era un modo de cine; imperfecto porque le faltaba movimiento y, al mismo tiempo ideal ya que al igual que en las películas, no quedaba nada librado a la imaginación. Los títulos de estas “películas” eran muy incitantes (“Caminos de perdición”, los ejemplifica certeramente) y su apogeo abarcó dos décadas, de los 50 y los 60,

Esta forma de cine con escenas estáticas no fue encarado como de menor nivel. Entre los actores de fotonovelas hubo quienes se constituyeron luego en figuras emblemáticas del cine, el espectáculo, la cultura y el arte. Solo con nombrarlos surgen sus méritos.

¿Quieren conocer de quién estamos hablando, interesados lectores atentos?

Allí van: Sergio Renán, Marcela López Rey, Dora Baret y Zulma Faiad entre otros.

Una de esas revistas dirigidas hacia un público femenino fue “Idilio”. Otra también muy leída era “Nocturno”; incluían las dos (junto a otras similares) cantidad y variedad de especializaciones. Además aportaban tests psicológicos mediante los cuales las lectoras (preferentemente mujeres) podían descubrir cabalmente sus características como personas y también, cosa muy importante, conocer la personalidad básica de sus acompañantes sean éstos, futuros o no, protagonistas de su presente romántico. A esos efectos tenían en cuenta esos tests la manera de pararse de ellos, de hablar, tomar el cigarrillo, vestirse, comportarse con ellas y o las comidas favoritas. Todo valía para obtener datos ocultos de cómo sería la convivencia con ellos.

La sección favorita solía ser el correo del corazón. Dubitativas o atribuladas jóvenes con pareja en formación o con posible y temido final, consultaban a las expertas consejeras de las revistas acerca de qué actitud tomar, estando ellas en difíciles encrucijadas donde estaba en juego su felicidad. Fue ésa una sección con mucha carga de responsabilidad. Una de las consejeras –y para la revista Nocturno- fue la emblemática Tita Merello.

Después, como dice el tango, llegó una ola y se llevó, como barquito de papel, ese apasionado romance con la innovadora protagonista del preciso momento: las fotonovelas.

Y como nada se pierde, quedaron las esencias, aunque no se noten tan claramente en estos días.

La materia romántica sigue siendo parte fundamental de nuestro modo de percibir, y por eso podemos permitirnos hacer, en este punto, una inquietante pregunta.

¿Alguno de los, ahora crecidos, hombres de nuestro tiempo se atrevería a decir que no leyó, con suma ansiedad, esas fotonovelas donde, por sobre todo, se visualizaba el amor?