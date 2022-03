La fortaleza del campo

El campo argentino está acostumbrado a lidiar con las circunstancias que presenta el clima, con inundaciones o sequías alternadas, o gobiernos voraces que se transforman en el socio mayor de cada empresa agropecuaria con solo cobrar una multiplicidad de impuestos. Para anticiparse a los problemas metereológicos existen reportes de distintos organismos que al menos permiten prepararse mejor para enfrentar la adversidad climática. Pero lo que aún no se ha desarrollado es un sistema para adelantarse a los funcionarios de turno que no dudan ni un minuto a la hora de cambiar las reglas de juego en materia de economía y política fiscal. Así las cosas, los productores se sorprenden como se recorta la rentabilidad esperada de un momento a otro, lo que complica sus planes de inversión. Si esperaban una ganancia determinada con la cual proyectaban la siguiente cosecha, cuando el Estado les saca más dinero de su bolsillo lo que hace es reducir la inversión para la próxima campaña. Porque difícilmente pueda recurrir al sistema bancario pues está claro que en este país el consejo más sano para muchos es evitar endeudarse a raíz de las elevadas tasas de interés.En este escenario, a pesar de los daños provocados por la sequía y las altísimas temperaturas durante una semana y pico de enero pasado, la campaña agrícola tendrá un final feliz en materia de volúmenes de producción y de ingresos de divisas vía exportaciones. Sin embargo, la cuestión es cómo se distribuye esa renta.La semana pasada se realizó en la ciudad bonaerense de San Nicolás una nueva edición de la Expoagro 2022, que por dos años no se pudo llevar a cabo por la pandemia de Covid y las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la circulación de personas. La muestra, como siempre, se constituye como un termómetro para medir la situación del campo y sus expectativas por el futuro a corto, mediano y largo plazo.El balance inicial de la exposición a cielo abierto -se desarrolló en el predio ferial y del autódromo de San Nicolás- da cuenta que entre martes y viernes se contabilizaron más de 100.000 visitantes y que se concretaron negocios por un volumen de U$S 1.500 millones. También vale destacar que participaron 600 empresas del sector de la maquinaria y la tecnología, las automotrices, los proveedores de insumos, las agropartes y repuestos, los organismos públicos y privados, los bancos y entidades financieras, los semilleros y proveedores de fitosanitarios, el sector ganadero, las aseguradoras, las empresas de energía, y los proveedores de servicios.Como ejemplo, basta mencionar que la empresa cordobesa (de la vecina ciudad de San Francisco) Akron superó los $200 millones en ventas de maquinaria agrícola, muchas de las cuales se llevaron a cabo a través de Click Granos, la plataforma de canje de granos que tiene disponible la compañía.En ese marco de la Expoagro, el máximo responsable del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca participó del acto inaugural donde se comprometió a no modificar el cuadro de retenciones (impuestos) que se aplican a las exportaciones de productos primarios. Sin embargo, el domingo el Gobierno resolvió el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja, lo que alarmó a todo el ecosistema de la producción y la agroindustria ante la posibilidad de que aumenten las retenciones. Las entidades representativas del ruralismo presentan resistencia ante esa eventual suba de retenciones y surgen asambleas de productores convocadas de urgencia para darle volumen al rechazo.Desde Casa Rosada descartaron la suba de retenciones a los granos aunque aún se mantiene la decisión de elevar un par de puntos a las exportaciones de harina y aceite de soja. Mientras tanto, se analiza un paquete de medidas que serían anunciadas antes del fin de semana con el objetivo de moderar el aumento de precios por la guerra en Ucrania. Como la palabra del Gobierno está devaluada, el campo prepara sus defensas.