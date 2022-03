Perotti encabezó la apertura de ofertas para repavimentar un tramo de la Ruta 70

El gobernador Omar Perotti encabezó ayer en Vila la apertura de sobres con ofertas para llevar adelante la repavimentación de la ruta provincial N°70, entre la RP N°13 (acceso a Presidente Roca) y la RP N°65-s (acceso a Vila), además de los accesos a Presidente Roca, San Antonio, Castellanos, Vila y Coronel Fraga.

En el acto, realizado en la plaza Remedios de Escalada de San Martín, Perotti sostuvo: “Esta es una obra dentro de un conjunto de obras importantes que se realizan y que se continuarán en toda la región. Se trata de una de las rutas transversales más importantes de la provincia, en las que hemos puesto atención en nuestro norte provincial. Unir nuestra provincia de este a oeste es uno de los desafíos del gobierno y lo vamos logrando en tiempo y forma, a muy buen ritmo de construcción”.

Además, expresó que “esperemos en los próximos días, que vamos a contar con el Presupuesto en la provincia, para desplegar plenamente la segunda etapa de los Caminos de la Ruralidad. Queremos vincular no solamente los accesos, nuestras vías de comunicación, sino también nuestras vías productivas particularmente en este departamento de nuestros tambos”.

“Las obras no son aisladas, sino que son parte de un desarrollo y de una concepción. Invertimos para apoyar al que trabaja, al que realiza inversiones y para el que produce. Allí el Estado tiene que estar a la par; allí el Estado es el que tiene que ir haciendo las inversiones”, remarcó Perotti.

El mandatario agregó que “muchas veces hemos escuchado anuncios y programas que no han salido del papel, y hoy estamos haciendo esas realidades, porque estamos plenamente convencidos que administrando bien, los recursos están, y cada posibilidad de una obra, la hacemos de esta manera, de cara a los vecinos”.

Luego, el gobernador destacó que “el desafío mayor es tratar de que tengamos en nuestros pueblos arraigo, lo que significa oportunidades porque la gente se queda donde hay trabajo o va donde hay trabajo”.

En ese sentido, Perotti sostuvo que “la obra pública ayuda pero, fundamentalmente, es la inversión privada, son nuestros productores, nuestros industriales, los que arraigan definitivamente el trabajo en la zona y en la región. Por eso, hacemos esta fuerte inversión en toda la provincia, aquí en el departamento Castellanos, donde además hay que sumar las obras de impacto nacional, como ven ustedes, el avance de la ruta 34”.



“DECISIÓN DE HACER UNA OBRA DE FONDO”

Por su parte, el administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, remarcó que "esta repavimentación es prácticamente como realizar una ruta nueva, y la inversión refleja la importancia de estas tareas. Acá se tomó la decisión de hacer una obra de fondo, levantar todo el hormigón, que se lo va a reutilizar como base, para luego construir arriba la carpeta asfáltica", explicó Ceschi, quien agregó que "aprovechando esta repavimentación también se van a hacer obras de iluminación y los accesos a Presidente Roca, San Antonio, Vila y Coronel Fraga".

El funcionario repasó además, las obras en caminos y rutas finalizadas y las que se realizan actualmente en el departamento Castellanos, e indicó al respecto que "son muchos los miles de millones de pesos que se están invirtiendo en toda la provincia en obras de estas características".



“AHORA SOMOS ESCUCHADOS”

En tanto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, expresó que la obra “es un pedido que viene desde hace más de dos décadas, cuando la ruta provincial Nº 70 comenzó a ser una vía de comunicación muy importante” y añadió que la concreción “es el resultado de una mirada amplia, federal de este gobierno encabezado por Omar Perotti, donde lo fundamental es generar esa conectividad que tanto anhelamos”.

Por su parte, el presidente comunal de Vila, Claudio Gramaglia, manifestó que “Vila es un pueblo que está creciendo y va a crecer aún más. Por eso hay que acompañarlo con obras trascendentales como las de cloacas, en el marco de un proyecto integral. Ahora somos escuchados por el gobierno provincial para acompañar el crecimiento de la localidad y esta obra, es importantísima para mejorar nuestra conectividad y el de nuestra región, en el tramo que va de Roca a Vila”, destacó.



OFERTAS

En la oportunidad se presentaron siete ofertas: Luis Losi SA, $1.688.947.640; Rovial SA, $1.920.706.130; Rava SA de Construcciones, $1.895.850.290; Néstor Julio Guerechet SA, $1.946.483.122; Vial Agro SA, $1.765.024.765; Obring S.A - Laromet SA (UT), $1.860.845.570; y Ponce Construcciones SRL, $1.864.123.646.



DETALLES DE LA OBRA

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.415.888.953 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses para la realización de las tareas en un tramo de 20.450 metros, sobre la zona oeste del corredor transversal de 130 kilómetros, que comunica los departamentos La Capital, Las Colonias y Castellanos, y tiene conexión con la provincia de Córdoba.

El proyecto se centra en el fresado de la carpeta superior y el retiro de la base de hormigón, para construir un nuevo paquete estructural compuesto de: una sub base de 55 centímetros de profundidad (30 de suelo seleccionado y 25 de suelo cal), una base de estabilizado granular con cemento (que incluye RAP y hormigón triturado) de 20 centímetros, una capa antirreflejo de arena asfalto de dos centímetros y una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente de seis centímetros.

Por otra parte, la intervención contempla la repavimentación del tramo de 1.100 metros entre Presidente Roca y Estación Presidente Roca. Además, en los accesos a las localidades de Estación Presidente Roca, San Antonio, Castellanos, Vila y Coronel Fraga se realizarán tareas de bacheo, pavimentación, repavimentación, construcción de alcantarillas, señalización horizontal, recambio de luminarias led y pintado de columnas, según corresponda.



RECORRIDA POR LA LOCALIDAD

En su recorrida por Vila, el gobernador Omar Perotti también visitó la Escuela N° 385 Domingo Faustino Sarmiento y entregó fondos por $1.850.000 y elementos para educación física. Los aportes provienen del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a la instalación de agua potable, gas y demás obras de infraestructura. Posteriormente, se dirigió al Jardín Nucleado N° 268 Merceditas de San Martín.

También, el mandatario santafesino inspeccionó las 11 viviendas que están ejecutándose con fondos provinciales a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (seis por administración comunal y cinco por sistema de Lote Propio). La inversión provincial estimada es de 55 millones de pesos.

Cabe destacar que, en breve, se llamará a licitación para la construcción de 34 viviendas de dos dormitorios a través del programa Casa Propia-Construir Futuro, con un presupuesto de 200 millones de pesos.

“Si hablamos de arraigo, tenemos que hablar de viviendas y tenemos que tener allí la posibilidad que en cada uno de nuestros pueblos podamos ir llevando adelante estas construcciones, que son las que definitivamente nos arraigan en cada pueblo y en cada ciudad”, aseguró el gobernador tras la recorrida.

“Creemos en ese equilibrio poblacional, que se da cuando cada uno de nuestros jóvenes y vecinos ve que en los pueblos pasa algo -prosiguió Perotti-, y eso es fundamental. Por eso tenemos que ayudar a que efectivamente en cada pueblo se avance”, dijo Perotti. Y agregó que “se crece desde ahí, desde la mejora que se consigue en cada pueblo: mejora el pueblo y mejora nuestra provincia”.

Luego, el gobernador estuvo presente en la obra del primer Sistema de Desagües Cloacales - Etapa I que se lleva a cabo en Vila. El gobierno provincial construye una red cloacal, una estación elevadora, cañería de impulsión y planta de tratamiento de líquidos cloacales. El presupuesto oficial supera los 200 millones de pesos y la obra beneficiará a más de 1.500 habitantes.



Por último, Perotti visitó el SAMCo local junto a las autoridades del efector.