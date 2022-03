Djokovic volverá a ser "1"

Novak Djokovic volverá el 21 de marzo a ser N°1 del mundo: a pesar de no jugar en Indian Wells, la derrota de Daniil Medvedev ante Gael Monfils, en tercera ronda, lo posibilitó.

El francés venció 4-6, 6-3 y 6-1 al ruso para acceder a los cuartos de final del primer Masters 1000 de la temporada y para extender la racha de Mevedev sin poder jugar los cuartos de final de ese campeonato. El ruso llegó al N°1 el 28 de febrero y se mantuvo por tres semanas para cederle el lugar al viejo dueño: Novak Djokovic, quien no pudo competir en Indian Wells por no estar vacunado y solamente jugó el ATP 500 de Dubai en 2022.

El serbio tampoco estará en Miami y su regreso se espera para Monte-Carlo (10 de abril).