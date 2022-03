Perotti, Schiaretti y Larreta se oponen a la medida

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti salieron a criticar anoche la decisión del Gobierno nacional de suspender los registros de exportaciones de harina y aceite de soja.

Rodríguez Larreta sostuvo que es una "pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones".

"Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer", expresó el mandatario porteño de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el gobernador Perotti, fustigó la decisión del Gobierno nacional al advertir que "frenará el ingreso de divisas al país".

Tras conocerse la medida tomada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, que algunos vinculan con una posible suba de la retenciones, al eliminarse la diferenciación con productos con valor agregado, el mandatario justicialista advirtió que "se debe tener cuidado con incentivar la desindustrialización".

"Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones", expresó Perotti a través de su cuenta de la red social Twitter.

En tanto, el peronista federal Schiaretti, por la misma vía, expresó: "En relación al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja rechazo esta medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país".