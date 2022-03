Brecha entre precios de origen y destino de agroalimentos bajó 12% en febrero

Los consumidores pagaron en promedio 3,04 veces más de lo que cobraron los productores por los principales productos agropecuarios que componen la mesa familiar, por lo que la brecha se redujo un 12 por ciento en febrero, de acuerdo al Índice de precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora mensualmente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La mejora mensual, considerando las estacionalidades de los productos, ocurrió porque los precios que se le pagaron al productor volvieron a subir por encima de los precios que se le cobraron al consumidor. Efectivamente, aumentaron 34,3 por ciento los precios de origen, contra 13,3 por ciento que subieron los precios en la góndola de los comercios minoristas y 13,5% en la góndola de los hipermercados.

Los productos que más vieron subir sus brechas fueron: lechuga (91 por ciento), brócoli (77,7 por ciento), limón (9 por ciento) y naranja (8,4 por ciento). En total, el 45,9 por ciento de los alimentos medidos vieron aumentar su brecha durante el mes. En cambio, el 54,1 por ciento las vio reducir, con la principal baja en la zanahoria (-71%).

En el 70,8 por ciento de los productos relevados, los precios de los comercios pyme de cercanía fueron menores a los de los hipermercados.

La CAME señaló que la diferencia promedio fue de 6,6 por ciento, pero productos como la berenjena se pudieron comprar, en promedio, 18,5 por ciento más baratos en las pymes.

En febrero, la mayor brecha entre precio de origen y destino se dio en el zapallito, con una diferencia de 10,5 veces, bajando 3 puntos frente a enero. Le siguió la naranja con 10,2 veces, casi 1 punto arriba de enero; el limón (7,7 veces),;y la zanahoria, con una brecha de 6,7 veces, casi 17 puntos menor a la del primer mes del año.

Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: huevos (1,5 veces), repollo (1,7 veces), berenjena (1,7 veces), pollo (1,9), y acelga (2).

El IPOD frutihortícola bajó 20,7 por ciento en el mes, precisó la CAME. La brecha fue de 4,88 veces si se toma el promedio ponderado según el volumen comercializado de cada producto en las ventas del Mercado Central de Buenos Aires de ese mes y de 4,4% si se mide el promedio simple. El IPOD ganadero, por su parte, bajó 1,6% en el mes, a 2,9 veces (promedio ponderado). La participación promedio del productor en el precio final de los 24 productos relevados subió de 31,8% en enero a 32,3% en febrero.

La mayor participación la lograron los productores de huevos, que recibieron en promedio el 66,1 por ciento de su precio de venta minorista. La peor ocurrió en el zapallito, donde el productor obtuvo apenas 9,6 pesos de cada 100 pesos que pagó el consumidor por ese producto.