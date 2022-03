Las cinco razones por las que bajó el dólar

Sin que todavía el acuerdo con el FMI esté definitivamente aprobado por el Congreso, las diferentes cotizaciones de dólar paralelos experimentaron una caída a causa de cinco razones, la "sobredolarización" previa, versiones de que el gobierno daría una salida con bonos a fondos off shore, la aceleración inflacionaria, la suba de tasas y el desplome de la moneda estadounidense en Brasil.

El viernes pasado la brecha se cerró al 77 por ciento y la consultora GMA Capital señala en su reporte semana los cinco elementos que jugaron para que baje el tipo de cambio:.

En primer lugar, la sobredolarización previa: con mayores chances de un nuevo default con el FMI y el riesgo inminente de crisis financiera, empresas e inversores aceleraron el conocido proceso de dolarización durante los últimos meses, que actualmente se está dando de forma inversa.

En segundo caso, se encuentra la versión de que el Gobierno daría salida con bonos en dólares a fondos offshore "atrapados" con deuda en pesos.

Hace 10 días, el analista Pablo Wende escribió en Infobae que se emitirían USD 4.000 millones de deuda en dólares a favor de Templeton y Pimco para evitar un salto cambiario. Esto habría envalentonado al mercado a efectuar estrategias de carry trade.

El tercer punto es la aceleración inflacionaria. Relevamientos privados mostraron que la inflación de febrero rondaría el 4,5%, mientras que el REM del BCRA proyecta 3,9%.

En tanto, el aumento del precio de los alimentos a nivel global podría ser nuevo combustible para un mayor encarecimiento del costo de vida.

Semejantes perspectivas de precios están siendo explotadas mediante instrumentos indexados por CER que, ante el recorte de la divisa, exhibieron retornos en dólares de 2 dígitos en este 2022.

También juega la suba de tasas del BCRA, aunque todavía corren por detrás de la inflación (y por lo tanto no seducen en términos reales), las tasas nominales se están volviendo más atractivas en dólares.

El carry trade en moneda dura de alternativas tradicionales como los plazos fijos ganó fuerza tanto por la apreciación del peso como por la mejor remuneración a la moneda local.

Por último, incide el desplome del dólar en Brasil, ya que el real se apreció 12% contra el dólar en los últimos 2 meses debido a mejores perspectivas fiscales y al hecho de que el Banco Central llevó la SELIC a 10,75% para combatir la inflación.

Esa situación contribuyó a no profundizar el atraso del tipo de cambio real en nuestro país y a moderar las expectativas devaluatorias. GMA Capital advierte no obstante que "en los próximos meses, los factores explicativos que enumeramos podrían desaparecer o revertirse, dando lugar a una nueva suba del tipo de cambio, especialmente si Argentina no logra bajar la inflación ni moderar el déficit fiscal según la pautado con el FMI". (NA)