País de baja transparencia

Con una rápida mirada sobre el estado de la Argentina, la primera conclusión es que está todo por hacer, como cuando se organizó institucionalmente allá por mediados del siglo 19. La historia da cuenta que en algún momento, 100 años atrás, ocupamos un lugar entre los principales países de la esfera terrestre. La realidad hoy es muy distinta, con indicadores socioeconómicos dolorosos cuando se aborda la pobreza y la indigencia. Pero en el plano institucional también hay problemas de gravedad, con una grieta dañina que frena el avance para consolidar espacios de encuentro, diálogo, debate y consensos. La consecuencia lógica es una falta de confianza en la política, en los funcionarios y en los poderes del gobierno de la República.Así, la devaluación del sistema institucional cuenta con parámetros que surgen de diversos estudios. Por caso, la Argentina sufrió un fuerte deterioro en la percepción de los niveles de corrupción al caer al puesto 96 en 2021, desde el 78 que ocupaba un año antes, en un ranking que mide que las sensaciones de la población sobre la integridad de su clase política. El indicador es elaborado de Transparencia Internacional y precisó que en 2021 la Argentina reunió 38 puntos en la sumatoria de los segmentos que componen la calificación final, mientras que en 2020 había alcanzado los 42 puntos.La evaluación fue parte de la presentación que realizó en la última semana el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, en un webinario organizado por el Instituto de Etica y Transparencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).Hay tres elementos que explican esta percepción. El vacunatorio vip, que exhibió privilegios de la clase política; elintento de cambio de reglas para nombrar al Procurador de la Nación y finalmente la fiesta que se denunció en Olivos en plena cuarentena que mostró que mientras la población tenía restricciones el poder no cumplía con las normas.El indicador de "Percepción de la corrupción" es diseñado por especialistas en el tema, inversores y otros actores socialesreconocidos mundialmente. La puntuación es entre cero y 100 puntos, siendo los países más corruptos los que se acercan a cero.De todos modos, la cuestión no es una particularidad argentina: la situación a nivel global está estancada desde hace 10 años ya que en el 86% de los países no hay progresos. En el caso de la Argentina fluctúa entre 35 y 45 puntos sinlograr cambios sustantivos.Decenas de causas judiciales por corrupción que a veces avanzan y otras se estancan dan cuenta de la dimensión de la problemática. En este caso, la Justicia como un poder de la República que es también tiene sus falencias porque según quien está en el gobierno avanzan o no con esos expedientes, a la vez que procrastina la posibilidad de sentenciar a los responsables de enriquecerse a partir de los fondos públicos.Y no se observa un compromiso de los funcionarios para mejorar el control de la corrupción, más allá de que existen organismos creados para mejorar la transparencia y reducir los riesgos de la corrupción.El año pasado, un relevamiento de la filial La Plata de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública reveló que un 75,5 por ciento de los 135 intendentes bonaerenses muestra un cumplimiento bajo odirectamente nulo en la presentación de la información sobre los gastos y recursos de sus administraciones. De la tarea de la ASAP se llegó a la conclusión de un bajo nivel de transparencia que, a juzgar por la pertenencia política de los gobiernos municipales, no hace distinciones entre los enrolados en el Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio.La inseguridad y los problemas derivados de la crisis económica que afectan el empleo y el poder adquisitivo del salario representan las principales preocupaciones de los argentinos. La corrupción también. Pero poco se hace en materia de soluciones.