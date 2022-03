Austin Powder: “A nosotros nos controla y nos audita ANMAC”

A las 2:27 de la madrugada del miércoles pasado, se produjo una explosión en la torre de destilación de una de las plantas que la empresa Austin Powder tiene en la ciudad de Rafaela que dejó dos heridos leves. A poco menos de una semana del hecho que generó gran impacto no solo en nuestra comunidad sino en el país, se desconocen las causas que ocasionaron el estallido y desde la compañía explicaron que es prematuro hablar de lo que pasó. “Obviamente que la empresa está investigando, pero ahora no podíamos dar un detalle puntual de qué fue lo que lo provocó”, explicó desde Ciudad de Buenos Aires, Mariana Faccio, gerente de Relaciones Institucionales de Austin Powder Argentina.

Al ser consultada por los controles sobre la compañía, teniendo en cuenta que la actividad a la que se dedican está entre las consideradas peligrosas, señaló: “A nosotros nos controla y audita ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados)”. Y clarificó: “En cuanto a los permisos, tenemos todas las mismas exigencias que para cualquier industria. Adicionalmente, la autoridad de control es ANMAC, que es quien nos controla y audita. ANMAC es la autoridad que regula en el país la actividad de explosivos y nos habilita al funcionamiento y operación de los mismos”.

“Austin Powder cumple con absolutamente todas las reglamentaciones, exigencias, controles y auditorías necesarias para poder operar y desarrollar actividades en el lugar en donde estamos. Somos una compañía de 190 años en el mundo y en Argentina llevamos 29 años. Tenemos casi 600 empleados en todo el país y como dije en reiteradas oportunidades, la seguridad es el valor más importante de la compañía y es un compromiso para los más de 4500 colaboradores en todo el mundo que tiene Austin Powder. Claramente sabemos que esta es una industria compleja, con lo cual la seguridad es clave”, subrayó Faccio.

Asimismo, la Gerente remarcó que “trabajamos con protocolos y procedimientos exhaustivos vinculados a la seguridad, con lo cual estamos permanentemente actualizando, modificando y ajustando todo tipo de mecanismos”.

Sobre la investigación y si ya arrojó datos precisos, la Gerente de Relaciones Institucionales, dijo que “no, es muy pronto aún. Estamos realizando las pesquisas”.



RECLAMOS DE VECINOS DEL

B° GUILLERMO LEHMANN

A partir de la explosión producida en la planta de Austin Powder ubicada al norte de la ciudad, en calle Luis Maggi al 700, y como consecuencia de la onda expansiva, algunas casas cercanas a la fábrica sufrieron la rotura de algunos vidrios, fundamentalmente vecinos del barrio Guillermo Lehmann. Con el correr de las horas, también otros barrios cercanos informaron acerca de algunos daños.

En este sentido, Mariana Faccio comentó que “nos pusimos en contacto con los líderes de las asociaciones vecinales correspondientes para ponernos a disposición y decirles que desde la compañía vamos a ocuparnos de todos los reclamos de los vecinos y darle una pronta respuesta para resolver los inconvenientes causados. Ya comenzamos a llevar adelante los relevamientos de los daños causados”.

En tanto, a través de las redes sociales, la vecinal del Guillermo Lehmann informó que “se ha comunicado con nosotros Mariana Faccio, gerente de Relaciones Institucionales de Austin Powder Argentina. La misma nos hizo saber que la intención de la empresa es solucionar todos los inconvenientes causados. El martes tendremos una reunión por los pedidos presentados”.



SOBRE PROCEDIMIENTOS

Y REGLAMENTACIÓN

Al ser consultado por los controles en la ciudad hacia este tipo de firmas, y la puesta en marcha de protocolos en caso de incidentes como el que ocurrió, el director operativo de la Junta de Protección Civil, Diego Álvarez, manifestó que “en este tipo de empresas los controles los lleva adelante Nación y Provincia, desde la Municipalidad una vez que se habilita la planta, no se hacen otros tipos de controles más que los vinculados precisamente a habilitaciones y factibilidades. Si lo que debe cumplir la firma, es con respecto a los denominados espacios muertos o de resguardos, es decir, la empresa ocupa un galpón de tantos metros, el mismo debe estar en el medio y alrededor deben haber metros vacíos, áreas verdes como espacio de contención de una posible explosión y onda explosiva”.

Desde el municipio, también aclararon que de no haber modificaciones en cuanto a temas relacionados con el uso del suelo, ampliaciones o algún tipo de denuncia específica, no se hacen intervenciones, el resto de las actuaciones pasa a ser responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia. Por otra parte, si aparecen otro tipo de cuestiones como por ejemplo las referidas a residuos peligrosos u otras sustancias, allí debería intervenir Medio Ambiente de Nación.

“El trabajo de actuación de la Junta, es como en cualquier otra emergencia, es decir, se recepciona al 105 la denuncia, se envía al móvil de la GUR a tomar conocimiento de lo ocurrido y de acuerdo a la gravedad se liberan los diferentes actores de seguridad, ya sea Bomberos, 107, Protección Civil, Policía, etc. Una vez que se tiene real conocimiento de lo sucedido se arma lo que se llama un COEM (Centro de Operaciones y Emergencias Municipal), el cual es el encargado de ir resolviendo las diferentes estrategias de trabajo. En este caso, bomberos actúa, informa y espera al 107 y demás fuerzas para dar resguardo al lugar”, detalló Álvarez.

El Director Operativo de la Junta contó que “Protección civil es el encargado de ir dándole recursos de ser necesarios a bomberos, convocar a otras fuerzas y/o instituciones que se necesiten. Protección Civil es el encargado por ley del manejo y administración del riesgo y/o desastre natural. La cabeza de la Junta es el Intendente, el Secretario es el Jefe de Gabinete del momento y el Director Operativo es el Jefe de Protección Civil de Rafaela, esa es la estructura”.

Al ser consultado por la ubicación de Austin Powder dentro del ejido urbano de la ciudad, dijo que “esa empresa está ahí cuando no había domicilios y hoy por hoy está en proceso de trasladarse a Bella Italia donde ya funciona otra planta. Existe un plan de traslado presentado y aprobado”, puntualizó.