Finalizaron los talleres de verano sobre empleo

El desempleo constituye un grave problema que afecta de manera diferente a diversos grupos de población; es el caso de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral, las personas desocupadas y subocupadas, aquellas con inminente pérdida del empleo o quienes son beneficiarias de programas sociales. A partir de dicho problema y con el objetivo de que las personas logren mejorar su capacidad individual para la búsqueda de empleo, la Oficina Municipal de Empleo pensó y gestionó el taller de "Apoyo a la Búsqueda de Empleo" (ABE).

En esta oportunidad, en la Plaza del Pórtico, se dio cierre a los tres talleres realizados. Recordemos que los mismos tuvieron lugar en las instalaciones de la pileta municipal, en la vecinal del barrio Pizzurno y en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT). Estuvieron apuntados a jóvenes de 18 a 24 años, a personas mayores de 24 y a mujeres de más de 30 años.

Participaron del acto de cierre el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; la concejal Valeria Soltermam; la coordinadora de ABE, María Belén Zorrilla; las capacitadoras y las y los egresados de ABE.



EL CIERRE

En el encuentro, Juan Ignacio Ruggia expresó: “Hicimos entrega de los certificados del programa de Apoyo a la Búsqueda de Empleo (ABE). Lo pensamos como un curso de verano para poder identificar algunas fortalezas y debilidades en la búsqueda de empleo activa; especialmente en las mujeres y en los jóvenes es donde se complica un poco a la hora de conseguir un puesto laboral. Estamos muy contentos porque la gran mayoría pudo llegar a finalizar este curso. Ahora viene la segunda etapa que es acercar todos esos conocimientos a la Oficina Municipal de Empleo para generar su perfil laboral y luego ser derivados a las empresas de la ciudad. La demanda de participación en los cursos ABE fue tan alta que decidimos, a partir de la semana que viene, generar una segunda instancia de los mismos”.

Seguido, Valeria Soltermam destacó: “Hablamos siempre de una reactivación económica que hoy se está concretando y se hace cada vez más visible. Por eso, les decimos que se acerquen hasta la Oficina Municipal de Empleo. Queremos que puedan concretar sus proyectos de vida y con la gestión lo hacemos posible en cada encuentro, en este caso con el cierre de un nuevo curso y experiencia para tantas mujeres y jóvenes”.



"ABE FUE UNA OPORTUNIDAD"

A su turno, Lucila, participante de ABE en la pileta municipal, contó: “Yo al terminar la secundaria no tenía mucha experiencia en el trabajo así que esto me ayudó mucho. Ahora mi objetivo es seguir haciendo más cursos para terminar de capacitarme y en lo posible buscar un trabajo”. Luego, Mirta, participante de la formación en la vecinal del barrio Pizzurno, expresó: “Vine para aprender a realizar un currículum vitae y para ayudar a buscar trabajo. Me llevé la gran sorpresa de encontrarme con gente joven que quiere trabajar. Mi objetivo es ayudar a encontrar trabajo”.

Por último, Analía, participante de la formación en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), manifestó: “Fuimos un montón de chicas y estuvo genial. Siempre digo que el ABE fue una oportunidad para las señoras que tenemos menos oportunidades de trabajo. Una de las cosas que hablamos y que fue nuestro tema de clase fue que el curso nos dio la seguridad de querernos más a nosotras mismas, valorarnos y saber que podemos”.



PROXIMO TALLER

El mes próximo abrirán las inscripciones para sumarse a un nuevo curso ABE. Quienes estén interesados o interesadas, pueden sacar un turno web en https://www.rafaela.gob.ar/turnos/Default.aspx?t=78&g=6 y luego, acercarse a la Oficina Municipal de Empleo (9 de Julio 450) para sumarse a participar.