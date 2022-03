El presidente del bloque socialista en la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, mostró su preocupación ante la reciente acusación, en el juicio del caso Alvarado que se lleva a cabo en Rosario, sobre un funcionario del Ministerio de Seguridad de gestionar beneficios a bandas narcocriminales. “Para nosotros es una situación absolutamente inaceptable. No nos alcanza con la renuncia, queremos explicaciones políticas del gobernador Perotti y del ministro Lagna”, señaló.

“El Ministerio de Seguridad está en una crisis muy profunda: la abrupta salida de Marcelo Sain, los allanamientos en noviembre pasado, la renuncia masiva de funcionarios, la acefalía que sufrió durante varias semanas y ahora esta nueva noticia”, destacó Blanco en relación a la salida de Horacio Lucchini, ex director provincial de Análisis Criminal Estratégico.

“¿Qué antecedentes tenía esta persona para desempeñarse en ese cargo? ¿Se abrió un sumario administrativo para investigar si realmente lo que está denunciado sucedió en la práctica, si cambiaba o trocaba por plata beneficio a bandas vinculadas con el narcotráfico? Son preguntas que necesitan respuesta”, expresó tras presentar un pedido de informe en la Cámara.

“El Estado debe presentarse ante la justicia. Queremos que se active una causa penal para que se llegue hasta las últimas consecuencias para tratar de desentrañar qué pasó con este funcionario y averiguar si esto era una red más amplia”, ahondó Blanco.

“Evidentemente, la promesa de Perotti de ‘la paz y el orden’ no tenía ni plan ni equipo. Recordemos que, a partir de una denuncia de diputados del Frente Progresista, se está investigando una causa penal por la gestión de Sain con el intento de compra de armas israelíes en una licitación totalmente amañada, que todavía estamos esperando que vaya a audiencia pública”, agregó. “Esta suma de cuestiones de enorme gravedad que se reflejan en la ausencia de políticas de seguridad y en la cual hacemos responsables al gobernador”, finalizó el diputado.