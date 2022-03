Luis Fonsi disfruta de "la libertad de composición"

El músico y compositor puertorriqueño Luis Fonsi, celebridad de la música latina antes y después del suceso global de “Despacito”, publicó este viernes su décimo álbum de estudio “Ley de gravedad” donde hace uso de lo que define como “la libertad de composición que me da un espacio bastante amplio para crear”

“La música, el pop de hoy día, nos deja hacer fusiones, la gente acepta eso y puedo colaborar con Daddy Yankee o Mike Towers o Wisin y a la misma vez con Raphael o Juan Gabriel, que en paz descanse, y esa libertad es la que disfruto como músico”, destaca Fonsi durante una entrevista con Télam.

Desde San Juan, capital de la isla donde nació el 15 de abril de 1978, el artista que desde la balada romántica fue avanzando hacia el reggaetón y otros estilos de la llamada música urbana y de géneros pop y bailables, condensa esas licencias en el flamante “Ley de gravedad”.

El disco producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, reúne 16 temas donde se suman colaboraciones de estrellas internacionales como Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo.

“Lo más que disfruto es sentirme privilegiado que el público me ha aceptado en esas diferentes facetas que no creo que sean completamente diferentes porque al final del camino todo nace del mismo modo, del mismo lugar. Van cambiando los colores y los ritmos pero todo nace de esta guitarra”, especifica el músico.

Y en esa misma mirada sobre su taquillera obra, agrega: “Sigo siendo uno, sigo defendiendo mi estilo y las letras pueden ser más elaboradas y tener más metáforas o ser más simplonas y repetitivas pero es lo que pide cada canción y yo me adapto a eso. Por eso puedo hacer algo para el verano para escuchar en el bote y poner a la gente a bailar o escribir ‘Girasoles’”, se explaya poniendo como ejemplo la romántica canción de autor que cierra la placa.

¿Te condiciona a la hora de componer el haber sido partícipe de semejante boom?

Yo siento cero presión y cada vez que entro al estudio a trabajar o lanzo una canción no puedo sentir que tengo que competir contra algo tan histórico como fue esa canción por la que me siento bendecido. Siempre he dicho que Papá Dios puso su mano sobre esa canción y ese tipo de cosas pasa muy pocas veces y yo no puedo vivir compitiendo con eso porque me sentiría muy frustrado. Pero la primera respuesta a tu pregunta es en realidad que no pienso nunca en si una canción va a ser exitosa o no, no me adelanto a ella, dejo que nazca y se escriba. Tengo que darle días como para entenderla y dejarla que respire. Hay que hacer arte, hacer música y eso es lo mejor de crear y si funciona la canción bien y si no también.

En ese sentido ¿qué particularidades tuvo el proceso en torno a “Ley de gravedad”?

Yo soy un artista de discos y disfruto mucho el proceso de crear y armar y pensar en ese formato. Y lo digo porque soy muy inquieto musicalmente hablando y me gusta siempre cambiar, aventurar, cosas que no necesariamente son las más comerciales y el disco me da espacio para sacar esas diferentes personalidades que tengo. Por eso hay temas rítmicos, las fusiones, las colaboraciones y también los temas románticos y las canciones a guitarra y voz; todo tiene su espacio para poder dar forma a un disco que atravesó la pandemia.

¿Cuánto influyó la pandemia de coronavirus en ese tránsito?

La mayoría del disco se hizo durante la pandemia y no hay una canción que hable específicamente de ella, pero sí hay una que cuando la escucho me recuerda el peor momento, a ese comienzo en abril de 2020, un momento que emocionalmente fue un shock porque en mayo empezaba una gira hasta octubre y todo quedó en nada, sin poder salir, sin saber verdaderamente qué estaba pasando y ahí me desahogué un poco en la composición y nació “Girasoles”.

Esa canción habla y no habla de lo que estaba atravesando, habla de los encuentros, de estar aquí esperándote para volvernos a encontrar y me fui por esa vía para referir a lo que pasaba.

¿Tu oficio te permite “descubrir” cuándo estás en presencia de un hit?

Uno tiene un sexto sentido y cuando escucha algo y siente algo diferente, pasa lo que sentimos con Erica Ender al día uno cuando hice un demo de “Despacito” con mi guitarra. Pero no le doy mucho pensamiento, siento esa emoción y no trato de brincar los pasos sino que todo fluya.

¿Qué rol cumple en ese procedimiento el hecho de interpretar las canciones en directo?

En vivo se da el clímax total al que uno quiere llegar. Pienso mucho en eso cuando estoy escribiendo y grabando. Uno siempre mira ese momento porque no hay nada más gratificante y hermoso que agarrar el micrófono y ponérselo al público y escucharlo desde ese punto de vista, es lo más hermoso que tiene mi trabajo. Estoy loco por cantar canciones nuevas y también las que la gente me pide porque me gusta darle al público los éxitos que quiere escuchar.