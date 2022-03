En 2022 el tema es Las matemáticas que unen / Mathematics Unites, a propuesta de una estudiante canadiense llamada Yulija Nesterova. Dado que las matemáticas son un lenguaje común, unen a las personas, nos ayudan a crear vínculos entre nosotros sin importar la geografía, el género, la religión..



¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Matemáticas?

La resolución, fue aprobada en 2019 en París, por parte de la UNESCO, gracias a una propuesta de la Unión Matemática Internacional, y contó con la participación de algunos gobiernos y organizaciones Internacionales.

Adrián Paenza, matemático nos explica cuál es el gran poder de las matemáticas



¿Qué son las matemáticas?

Las matemáticas, son una ciencia que se encarga del estudio de estructuras, números, formas y construcciones geométricas, así como las propiedades y relaciones que existen entre ellas.

Su principal objeto de estudio son las transformaciones y cambios que ocurren entre elementos abstractos que la conforman, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio.

En otras, palabras podemos ver las matemáticas como un juego, pero también es un lenguaje, que comunica a los hombres con todo lo que le rodea en el universo.



Las Matemáticas siempre han estado ahí

La Matemáticas han existido desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, aunque el hombre lo desconocía, ya que todos los razonamientos humanos estaban llenos de magia y misterio.

De hecho, en la resolución de la UNESCO en la que se proclama el Día Internacional de las Matemáticas, se hace referencia a la importancia que tiene que el ser humano conozca los orígenes de las matemáticas.

A través de este día quieren dar a conocer hechos sobresalientes de la historia de las Matemáticas como los llamados "huesos de Ishango" que se han encontrado en África y que datan del Paleolítico Superior. Probablemente, el resto más antiguo de la representación matemática por parte del hombre.



Hitos importantes en la historia de las matemáticas

El Papiro de Moscú es el primer texto matemático conocido elaborado por los egipcios hace 4000 años.

Se sabe que los mayas construyeron un sistema numérico muy sofisticado.

Euclides y los sabios griegos de la Antigüedad plantearon las matemáticas con un enfoque sistemático y nacen la geometría y la aritmética.

Posteriormente, con la introducción del cero por los sabios de la India, nació una nueva era en el mundo de las matemáticas, ya que se pudieron resolver operaciones que hasta ese momento eran imposibles.

Por otro lado, el desarrollo y avance del álgebra, estuvo en manos de los sabios árabes y a partir de allí nacieron los llamados algoritmos. Es a través de su uso, que el hombre ha logrado importantes avances tecnológicos como la creación de computadores y el desarrollo de Internet.

Importancia de un día Internacional de las Matemáticas para la UNESCO

Para la UNESCO la celebración del Día Internacional de las Matemáticas, será una fecha oportuna para promover mayor cooperación de los organismos y gobiernos a nivel internacional para desarrollar programas y actividades que realcen la enseñanza de las ciencias matemáticas.

La celebración de este día, será la oportunidad perfecta para lograr los objetivos del llamado programa "La Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible".

El papel desempeñado por la UNESCO para llevar a cabo la celebración de esta importante fecha fue decisivo y su principal objetivo, es fortalecer a nivel mundial todas las áreas científicas y tecnológicas para que, a través de ellas, se llegue al desarrollo sostenible, así como a la tan anhelada paz que buscan todos los hombres.

Por otra parte, conmemorar el Día Internacional de las Matemáticas, ayudará a destacar el papel de las mujeres científicas que se preparan como matemáticas a nivel mundial y con ello, a visibilizar el trabajo de muchas de ellas, que desempeñaron un papel importante en el pasado, como fue el caso de Sophie Germán o Mary Winston, entre otras.

Así mismo, en el mundo tecnológico de hoy, las matemáticas cobran mayor importancia, ya que están vinculadas a todos los avances informáticos de los que se beneficia el hombre moderno para desarrollarse en todos los campos y áreas de la vida. Sobre todo, para las nuevas generaciones que están por venir.



Curiosidades en el mundo de las matemáticas

El mundo de la ciencia está lleno de curiosidades y las matemáticas no escapan de él, por eso, aquí te dejamos algunas de ellas:

En el año 2010, se le otorgó al ruso Grigori Perelman un premio en dólares por resolver el problema matemático Conjetura de Poincaré, el cuál era una verdadera incógnita desde el año 1904.

Los llamados cuaterniones, utilizados ahora en el mundo de la programación, habían sido un total enigma, hasta el año 1985, cuando empezaron a usarse para la animación digital en 3-D.

En la película "El Indomable Will Hunting", se hace alusión a George Dantzig, un famoso matemático y sus teoremas en una de las principales escenas.

El reconocido matemático David Hilbert (1900), estableció 23 problemas claves, en una conferencia en Paris, con la idea de descubrir algunos misterios matemáticos. Sin embargo, los matemáticos modernos, han logrado descifrarlos.



Las Matemáticas y el Desarrollo Sostenible

Las matemáticas son parte esencial en acontecer de la vida de los seres humanos, y por supuesto también en el tan nombrado Desarrollo Sostenible, y en otros aspectos como los que nombramos a continuación:

Las matemáticas están presentes en todas las transformaciones y cambios que conciernen a nuestro planeta, uno de ellos es el relacionado a la biodiversidad.

Formar cada día a los jóvenes en el maravilloso mundo de las matemáticas, ayudará a enfrentar los desafíos y retos del mañana.

El estudio de las Matemáticas forma parte del desarrollo sostenible de los pueblos, de allí la importancia de incorporarlas cada vez más a todas las áreas de la vida.



¿Cómo celebrar el Día Internacional de las Matemáticas?

El Día Internacional de las Matemáticas es para celebrar una disciplina que forma parte de nuestro acontecer diario.

Para celebrar este día tan especial, todos los países podrán organizar actividades en distintos espacios públicos como escuelas, museos, universidades, etc, donde se conozca más sobre esta rama de la ciencia, que tantos beneficios y avances ha traído a la humanidad.

Si quieres formar parte de esta festividad, entonces te invitamos a compartir tu opinión sobre este interesante tema en las redes sociales con el hashtag #DíaInternacionaldelasMatemáticas.