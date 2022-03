El emotivo adiós de la pareja de Gerardo Rozín

En medio de la conmoción que generó la muerte de Gerardo Rozín a los 51 años, su pareja Eugenia Quibel publicó un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales.

Junto a una foto de ellos dos, el posteo está acompañado de un texto en el que expresa lo que atravesó el conductor de televisión y productor en el último año, a raíz de una dura enfermedad que siempre quiso mantener en secreto.

“¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, comenzó en el escrito Eugenia.

“Me guardo para siempre: tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, ‘el dolor auténtico, la alegría sin una mancha’”, continuó.

“Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos. ¡Brindo por vos, canalla!”, concluyó emotiva.

El mensaje de la locutora, quien acompañaba a Gerardo en el programa de “La peña de Morfi” con su voz en off, acumuló más de 25 mil “Me gusta”. Algunas de las celebridades que comentaron el posteo fueron Pilar Smith, Verónica Lozano, Tatiana Schapiro, Malena Guinzburg y Zaira Nara, ex compañera del programa de Rozín que a su vez hizo una publicación aparte en su cuenta personal.

La pareja se conoció en los medios tras compartir pasillos en Radio Pop y en el programa de Telefé “Gracias por venir”. Estaban juntos desde 2015.