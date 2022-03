Apareció sana y salva Erica Ocaño en Frontera

En la edición gráfica de la jornada de ayer, desde estas páginas titulábamos que en la ciudad de Frontera "Buscan a Erica O. de 33 años de edad"; y afortunadamente en las últimas horas de la jornada del sábado la mujer reapareció.

La familia de la joven mujer fue quien dio a conocer que finalmente, este sábado pudieron dar con el paradero de Erica Noelia Ocaño, de 33 años, la cual estaba ausente de sus lugares habituales desde el jueves a la mañana cuando salió de su casa de Frontera.

Asimismo, sus parientes informaron que la joven se encontraba en buen estado de salud y agradecieron a todos quienes se preocuparon por su paradero.



¿"ENCUBRIMIENTO"?

Sin embargo, según lo recabado de fuentes con acceso a la investigación, la sede fiscal de Frontera y la Policía de la Comisaría 6a. no se quedaron de brazos cruzados cuando Erica no aparecía sino que llevaron adelante un procedimiento, en el contexto que narraremos a continuación.

Personal de la Comisaría Seccional 6a. de Frontera, siguiendo órdenes expresas impartidas por el fiscal interviniente Dr. Nicolás Stegmayer, a las 20.40 del sábado procedieron a la detención de un individuo de 41 años, identificado como Rubén Darío A., domiciliado en la ciudad de San Francisco.

El mismo permaneció en calidad de detenido incomunicado, por el delito de "encubrimiento", y se procedió al secuestro de un automóvil marca Fiat Uno de color rojo, que quedó depositado en esa dependencia policial fronterense.

Horas después -a las 23:00 del sábado- el fiscal actuante tomó conocimiento que Erica Noemí Ocaño, había aparecido sana y salva, por lo que siendo las 23:30 y por orden del fiscal Stegmayer, se le restituyó su anterior estado de libertad al detenido Rubén Darío A., no conociéndose mayores detalles de las razones que llevaron a la detención del vecino de San Francisco ni tampoco a su imputación provisoria por "encubrimiento".