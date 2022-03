Motochorros balearon a sindicalista de Smata

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y gremial de la CGT, Mario "Paco" Manrique, resultó gravemente herido al ser baleado en el abdomen por "motochorros" que lo abordaron cuando llegaba junto a su esposa a su casa, en la localidad bonaerense de El Palomar, para robarle la camioneta de su propiedad.

El incidente se produjo este sábado cuando la pareja volvía de un encuentro sindical de mujeres celebrado en la localidad de José C. Paz a bordo de la camioneta del sindicalista, una Volkswagen Amarok, informaron fuentes policiales.

En el momento en que el matrimonio arribaba al domicilio situado en Cacique Catriel al 800, de esa zona del oeste del Gran Buenos Aires, fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto.

Al parecer Manrique, de 60 años de edad, intentó resistirse al robo de la camioneta y recibió un disparo en el estómago, por lo que cayó gravemente herido.

Los asaltantes, que al parecer tenían el apoyo de una moto con otros dos individuos, apostada a pocos metros, huyeron con la camioneta.



EN ESTADO

RESERVADO

Tras escuchar los gritos desesperados de la esposa del sindicalista, vecinos lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Posadas, donde quedó internado en estado reservado por un impacto que le había afectado un riñón y el colon, según se supo. El hombre iba a ser trasladado a la Clínica SMATA, en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la camioneta robada fue encontrada en una zona cercana al barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", en Ciudadela.

Según se supo, se encontró en el interior del vehículo una pistola marca Glock que había sido denunciada por robo.

Por el momento no se habían producido detenciones en torno al caso, en el que tomó intervención el fiscal Fernando Cappello, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial de Morón.