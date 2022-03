Bieler: “Son nuevos pero no nos podemos olvidar de jugar al fútbol”

Claudio Bieler es, por lejos, el gran referente de los últimos tiempos en Atlético de Rafaela. Y el Taca, como todo el pueblo celeste, quedó muy dolido tras la derrota sufrida en la visita a Flandria. Dolor y bronca, las principales sensaciones en la ‘Crema’ post viaje a Jáuregui por la fecha 5 del torneo de la Primera Nacional.

El capitán albiceleste se refirió a una cuestión prácticamente innombrable en el planeta fútbol al sentenciar que existió un “problema actitudinal” en el segundo tiempo ante el ‘Canario’, como también había ocurrido en la anterior salida, vs Almirante Brown.

Atlético tuvo un nuevo tropiezo al caer 2-1, en un encuentro que lo ganaba desde el comienzo mismo con gol de Bieler, pero se lo revirtieron con muy poco.

“Hay que decir lo que es, en el segundo tiempo se vio una falta de actitud de todos”, reconoció, sin rodeos, Claudio Bieler en diálogo con ADN. “Tuvimos la de Marco (Borgnino) y quizás si la terminaba mejor se cerraba el partido. Nos metimos muy atrás, ellos con mucha actitud, con más ganas que juego, nos metieron dentro de un arco y no podíamos salir, lamentablemente nos vamos muy tristes, con las manos vacías a casa”, agregó.

-¿Qué análisis se hace del partido, una nueva derrota?

-Hacemos lo más importante que es tratar de convertir, después del gol tuvimos algunas situaciones en el PT. Nos tiramos muy atrás, defendemos muy atrás, no encontramos los lugares exactos para presionar, corremos desparejos. La falta de confianza cuando corremos mal, un pase mal, ya el equipo se repliega y te juega muy en contra.

-Lo futbolístico, ante un plantel nuevo y que un equipo que se va conociendo, puede tardar algo más en aparecer pero cómo se trabaja lo actitudinal…

-Son nuevos pero no nos podemos olvidar de jugar al fútbol. Acá estamos todos por un mismo objetivo de tratar de entrar al reducido y ascender. Actitud para querer la pelota, para jugar, para ganar las divididas, correr de buena manera. Logramos lo más importante que es entrar en partido en los primeros minutos, el PT, y después nos caemos. No podemos sostener esos buenos minutos y después nos venimos muy abajo. Esto se sale con trabajo, hay que trabajar mucho si queremos revertir la situación y alcanzar el objetivo que queremos.

Trabajar y trabajar, no podemos llegar y estar cómodos, entrenar e ir a casa, acá hay que trabajar el doble sino después pasa lo que pasó hoy, o lo de Almirante. Tenemos que mostrar otra imagen de visitante si queremos lograr el objetivo que es ascender, salir como salimos en casa de la misma manera que ante Jujuy, el fin de semana tenemos que mostrar el doble.

Nos vamos muy tristes y ojala que podamos revertir pronto la situación.