Atlético se quedó con el Oro y Sportivo Norte con la de Plata

La Liga Rafaelina de Fútbol vive un 2022 muy especial, particular. En el año de su centenario, en la jornada de ayer culminó el primero de los torneos organizados en el marco del aniversario de su cumpleaños Nº 100. Se trata de la Copa Centenario Categoría 2008, certamen que reunió a los 37 clubes afiliados más los seleccionados de la Liga de Esperanza y la Departamental San Martín, que fueron invitados especiales.En el predio Tito Bartomioli, en el Autódromo de Atlético de Rafaela, el local, festejó el título en la Copa de Oro ganándole la final al representativo de la Liga Departamental San Martín B por 6 a 0.En la etapa clasificatoria, los pibes de la Crema, dirigidos por Pablo Pavetti, superaron a Argentino Quilmes por 7 a 0, a 9 de Julio por 5 a 0 y a Sportivo Ben Hur por 1 a 0, mientras que los resultados en la Fase Final fueron los siguientes: 4-0 vs. Unión de Sunchales; 0-0 vs. Liga Departamental San Martín A (pasó por penales); 5-0 vs. Libertad de Sunchales y 5-0 vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente.La Copa de Plata fue para Sportivo Norte, que en la definición superó por 2 a 1 al Deportivo Josefina.