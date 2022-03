Debut con triunfo para Jaguares

El comienzo de la Superliga Americana tuvo un primer paso auspicioso en el resultado, no tanto en el juego, para Jaguares XV que con una actuación contundente le ganó a Cafeteros Pro por 33 a 22, en la primera fecha del torneo desarrollada en Valparaíso, Chile. Fueron titulares en la escuadra de nuestro país los rafaelinos, quien volvió a jugar oficialmente luego de 15 meses, yDesde un principio, la franquicia de la UAR impuso condiciones y a través del maul y las apariciones de Andrea Panzarini sacó ventajas en Valparaíso. Y ese inicio a puro try iba a dar indicios de lo que iba a pasar luego en la cancha.Porque aunque los colombianos descontaron con la conquista de Javier Corvalán, luego los argentinos ampliaron la ventaja con las visitas en el ingial de Gero Prisciantelli y Toto Mare, las cuales decretaron el 26 a 5 parcial.En el complemento, el apertura de Jaguares XV apareció nuevamente para apoyar su segundo try en el partido y empezar a encaminar la victoria que a esa altura ya nada podía sacárselas de las manos.El inicio de la defensa del título conseguido en 2021 comenzó bien para Jaguares XV con una victoria que los vuelve a poner de candidatos.De todos modos, el entrenador Fernández Lobbe en declaraciones a ESPN fue autocrítico: “No me gustó el partido. Destaco que, con todas las individualidades nuevas y la semana complicada que tuvimos, habiendo llegado el miércoles, con 10 o 12 jugadores con diarrea y fiebre, algunos de los cuales no pudieron viajar, los chicos sacaron el partido adelante. Los felicito de la manera lo hicieron. El tema principal es bajar la indisciplina. Vamos a poner foco en eso.”La segunda presentación de Jaguares XV será el próximo sábado, ante Olimpia Lions de Paraguay, también en Valparaíso.Estas fueron las formaciones:Javier Corvalán, Álvaro Llaver y Brian González; Gregorio Hernández y Eliseo Fourcade; Joaquín Sánchez Barroso, Diver Ceballos y Felipe Puertas; Marcos Amorisa y Julián Hernández; Andrés Álvarez, Manuel Alfaro, Leonardo Gea Salim y Alain Altahona; Franco Giudice (cap). Reservas: Boris Wenger, Carlos Angulo, Tomás Bertot, Federico Lavanini, Bryan Guzmán, Juan Bautista Mernes, Eliseo Morales Abraham, Valentín Fernández.Entrenador: Nicolás Galatro.Mayco Vivas, Andrea Panzarini y Javier Coronel; Pedro Rubiolo y Manuel Bernstein; Jerónimo Gómez Vara, Eliseo Chiavassa y Santiago Ruiz; Rafael Iriarte y Santiago Mare; Martín Bogado, Juan Pablo Castro (cap), Agustín Segura y Ramiro D’Agostino; Gerónimo Prisciantelli.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.Cambios: ST 11m, Bautista Bernasconi por Panzarini y Santiago Pulella por Vivas; 13, Lucio Anconetani por Ruiz; 19, Martín Villar por Coronel; 21, Federico Albrisi por Rubiolo, Joaquín Pellandini por Iriarte y Tomás Suárez Folch por Mare; 30, Iñaki Delguy por Castro.Tantos en el Primer Tiempo: 8, 24 y 39’, Goles de Mare por Tries de Panzarini -2- y de él mismo (J); 18’, Try de Corvalán (C), y 30’, Try de Prisciantelli (J).Amonestado: 15’, D’Agostino (J).Resultado Parcial: Cafeteros Pro 5 – Jaguares XV 26.Tantos en el Segundo Tiempo: 2’, Gol de Mare por Try de él mismo (J); 21 y 34’, Tries de Morales Abraham y Puertas (C), y 39′, Gol de Fernández por Try de Ceballos (C).Árbitro: Frank Méndez (Chile).Estadio: Elías Figueroa, Valparaíso.OTROS RESULTADOSEn esta primera fecha de la Superliga Americana, Peñarol de Montevideo venció a Cobras de Brasil por 19 a 10, mientras que el Olimpia Lions del rafaelino Lorenzo Colidio (titular) le ganó al local Selknam por 22 a 20.