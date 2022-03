Fin de semana ideal para González

El actual subcampeón del TC 4000, Nicolás González se quedó con todo lo que hubo en juego en el "Parque de la Velocidad" de San Jorge. A bordo del Ford Falcon el Piersimoni Sport logró la pole, se impuso en la serie y logró la victoria en una entretenida competencia final, donde debió batallar con Fabio Canciani, hasta que el de Calchaquí tuvo que desertar por problemas mecánicos. Juan Pablo Marconi, que se mostró muy competitivo en su retorno al Car Show fue el escolta, mientras que Danilo D'Angelo, en su debut en la divisional completó el podio.Luego se ubicaron. 4) Mauro Perassi, 5) Brian Perino, 6) Franco Passerino, 7) Santiago Trípodi, 8) Darío Necochea, 9) Mario Belich y 10) Oscar Garmaz.LA HEREDO GHIOTTILos Fiat 600TS desarrollaron en San Jorge su primera final de la temporada 2022, donde el rafaelino Agustín Ghiotti logró el triunfo. En pista el ganador había sido Miguel Ciaurro, pero luego fue excluido por técnica, cediéndole a Ghiotti la victoria. Segundo se ubicó el ex campeón, Horacio Fernández, mientras que Ezequiel Trulie dio vuelta un difícil fin de semana y completó el podio.1) Agustín Ghiotti en 20m 57s 404/1000; 2) Horacio Fernández, 3) Ezequiel Trulié, 4) Pablo Tedeschi, 5) Alex Weppler y 6) Esteban Romero.PADUAN EN TURISMO FIAT CLASE 1El piloto de Reconquista José Ignacio Paduan obtuvo su primer triunfo dentro del Turismo Fiat Clase 1 en la apertura del campeonato 2022. Joaquín Iglesias comenzó dominando la competencia, hasta que un despiste lo dejó fuera de competencia, quedándole el camino allanado a Paduan para llegar a lo más alto del podio. Segundo se ubicó el sanlorencino Maximiliano Pérez, cerrando un excelente trabajo, mientras que el experimentado Gastón Giordano fue el tercero.Completaron los 10 primeros: Juan José Fun, Carlos Longhi, Daniel Mendoza, Eduardo Bertone, Michael Degiorgio, Marcelo Luca y Fabricio Trotti.FORMULA 3El piloto de Las Varas (Cba), Kevin Crucci dominó la final de la Fórmula 3 Santafesina en el "Parque de la Velocidad".Tras perder la punta en los primeros metros de competencia, rápidamente la recuperó y se impuso sin sobresaltos, quedándose con todo lo que hubo en juego en esta primera fecha. Segundo fue Tomás Fernández y tercero Emiliano Ranz. Cabe mencionar que hubo solo cuatro máquinas inscriptas en esta categoría.EXITO DE VALLEROFernando Vallero se quedó con el triunfo tras una entretenida final del TS Clase 3. El piloto de San Francisco luchó con Adrián Castagnani y Maximiliano Fontana (hasta que éste desertó por rotura de motor), y pudo vencer en la apertura de la temporada 2022. Castagnani, en su retorno al Car Show Santafesino fue segundo, mientras que Alexis Finós con el Toyota Etios completó el podio.PRIMER TRIUNFADORLa nueva clase 2 1600cc tuvo la primera final de su historial y el piloto de Sa Pereira, Luciano González se proclamó como primer ganador. Luego de una primera vuelta apretada con Pontoni, tomó la punta, la cuál no abandonó hasta la caída de la bandera a cuadros.La final tuvo el ingreso en dos oportunidades del auto de seguridad, primero por un problema mecánico de Sebastián González, que marchando en el segundo lugar debió desertar y su auto quedó cerca de la pista, mientras que la segunda neutralización se produjo debido a un vuelco de Pontoni, que fue trasladado para realizarle mayores controles. La final terminó con AS en pista.Detrás de González se ubicó en pista Damián Romero, que luego fue excluido por técnica, heredando Tomás Dalmazzo, a bordo de un Chevrolet Corsa la posición de escolta, en tanto que el rosarino Felipe Granata con el Fiat Uno Way, en su debut en autos con techo completó el podio.LA PROXIMA EN RAFAELALa segunda fecha del Car Show Santafesino se disputará en el autódromo del Club Atlético de Rafaela. Será el 17 de abril.