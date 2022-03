Leonel Pernía ganó la primera en Rosario

Leonel Pernía, con Renault, abrió ayer la temporada 2022 del TC2000 con una victoria en la final disputada en el autódromo de Rosario, donde Julián Santero (Toyota) y Bernardo Llaver (Chevrolet) completaron el podio. Agustín Canapino lideraba la carrera, pero inconvenientes en su vehículo de Chevrolet lo obligaron a abandonar la competencia y beneficiaron a Pernía, que se quedó con la punta."Entiendo que es un problema del motor, así que no podemos hacer nada. Las primeras vueltas fueron excelentes, administrando el Push to Pass y pensando en la carrera", manifestó Canapino tras el incidente. Más tarde, en sus redes sociales, el piloto añadió: "Abandonamos la final por una falla en el motor, que provee la categoría, cuando éramos líderes con diferencia. Ya me quedé sin palabras. Espero se corte pronto esta maldita racha. Gracias Equipo Chevrolet por el trabajo de todo el fin de semana".De esta manera, en el campeonato de TC2000, Pernía y Santero son los líderes con 39 puntos, seguidos por Ardusso con 27 unidades. La próxima fecha será el próximo 10 de abril en el autódromo de Bahía Blanca."Hoy ganamos por el abandono de Agustín. En el verano no sabíamos si íbamos a empezar y no es bueno pasar por eso, agradecido a todos los que hicieron posible estar presentes. Nos mueve más la pasión que los vaivenes de las empresas mismas", señaló Pernía luego del triunfo.Llaver, por su parte, apuntó contra el ganador: "Fue muy difícil porque corrí toda la carrera con el piso roto por un toque con Pernía, que no sé por qué no me dio lugar. Una pena porque se escapa la chance de pelear por la victoria. Una lástima que Leonel no me haya dejado lugar cuando volvía del piano en esos primeros metros".ASI FUE LA CLASIFICACION1) Leonel Pernía (Renault) en 41:46.149 para las 24 vueltas; 2) Julián Santero (Toyota) a 1s762; 3) Bernardo Llaver (Chevrolet); 4) Facundo Ardusso (Honda); 5) Jorge Barrio (Toyota); 6) Fabián Yannantuoni (Honda); 7) Franco Vivian (Citroën); 8) Ignacio Montenegro (Renault); 9) Matías Milla (Renault) y 10) Eugenio Provens (Toyota).MARQUES EN EL SERIESFacundo Marques dominó cada salida a pista de la categoría TC2000 Series, y completó un fin de semana triunfal en la pista del autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, dominando durante la media hora de carrera (más una vuelta) de manera contundente en el trazado de 4.000 metros. «Tuvimos un gran fin de semana y lo concluimos con esta victoria. Supe aprovechar el rendimiento del auto. Tener un arranque de esta manera es algo inesperado. Sabía que en el comienzo iba a ser difícil, pero pudimos sortearlo«, se refirió el representante de Rio Cuarto, ganador del primer evento de 2022.Segundo arribó el chubutense Ignacio Montenegro, también con un Renault, seguido por el bahiense Javier Scuncio Moro, a bordo del Citroën, que cruzaron la meta a más de cinco segundos de Marques. Posteriormente terminaron Felipe Barrios Bustos (Renault), Agustín Lima Capitao (Peugeot), Figgo Bessone (Ford), Isidoro Vezzaro (quien fue penalizado por una maniobra peligrosa que provocó el abandono de Lucas Bohdanowicz), Franco Bosio (Ford), Martín Venturino (Renault) y el uruguayo Cyro Fontes (Citroën), todos con las 18 vueltas de carrera.