Perotti cerró presupuesto, paritarias y va por la política

(Especial desde Santa Fe). - En Expoagro pudimos observar personalmente que el refrán bíblico “nadie es profeta en su tierra”, con Omar Perotti se estaría cumpliendo. Mientras en su terruño es diversamente criticado (sus seguidores dirán “por la oposición, no la gente”) en la muestra, embajadores, dirigentes del campo y empresarios no dejaban de abordarlo y fotografiarse junto a él. Insistimos aunque se enojen los propios: ¿Será el candidato “moderado” de CFK para el 2023?. Lo acaba de señalar el periodista Carlos Pagni en La Nación+.

El Gobernador cerró las paritarias con los estatales en un 46% dividido en cuatro pagos: 22% en marzo, 8% en mayo, 8% en agosto y 8% en septiembre, con una revisión ese mismo mes para evaluar la situación.

O sea 30% de aumento para mitad de año, cuando la inflación (proyectada en más del 50% para todo el año) esté rondando el 25%.

Los memoriosos recuerdan que en el 2020 el gobierno, con la excusa de la pandemia, les “comió” un 20% de salario a los estatales. Un “detalle” que los empleados públicos se lo harán saber -o no- en las urnas el año que viene.



PESE A TODO, HABRÁ

PRESUPUESTO

De manera casi convergente con el cierre de las paritarias salariales, la Cámara de Diputados, el escollo más complejo de superar, aprobó con algunas modificaciones, la media sanción de los Senadores del presupuesto 2022, y se lo devolvió a la Cámara Alta para que acepte o rechace los cambios.

Todo indicaría que esta semana Perotti tendría su Ley de Leyes. Ahora bien: ¿para qué se esperó tres meses lo que podía haberse votado en diciembre?.

El propio Maximiliano Pullaro, diputado radical, reconoció en su intervención, que el gobierno les adeuda a municipios y comunas radicales 888 millones de pesos del programa Incluir, y 343 millones de pesos de Obras Menores. ¿En qué se avanzó entonces en este tiempo?: puntualmente en la firma de convenios con Santa Fe y Rosario y sus aglomerados aledaños para obras de iluminación LED dentro del marco de los programas de seguridad urbana.

La oposición modificó dos artículos que de alguna manera pretenden direccionar hacia municipios y comunas y obras (después el gobierno hará lo quiera, como siempre) los casi 100 mil millones de pesos de recursos que calculan se recaudarán por encima de lo previsto en el Presupuesto, por el efecto de una inflación mayor a la pauta inflacionaria del 33% tenida en cuenta para elaborar la norma.

Un dato: lo recaudado en el 2021 superó en unos 60 mil millones de pesos lo presupuestado para ese mismo año. Y la oposición dice no saber adonde fue a parar esa plata extra. También le bajaron del 40% al 20% la libre disponibilidad de los 120 mil millones de pesos presupuestados para obra pública.

La palabra “reprochablemente recurrente” en todos los discursos fue “sub ejecución de partidas” por parte del gobierno, para hacerse -dicen- de más recursos de “libre disponibilidad”.

Clara García (PS) denunció que se subejecutó el 50% de obras públicas del presupuesto 2021 (además de decir que vienen con superávit este año). También lo hizo notar Julián Galdeano (UCR en JxC) quien pidió irónicamente “no jugar a la quiniela los números de este presupuesto porque se asemejan mucho a un dibujo”.

Pullaro pronunció un cuidado, pausado y fundamentado discurso, propio de quien se prueba el ropaje de campaña (quiere ser gobernador).

Su bloque se negó a aprobarle al gobierno los 17 mil millones de pesos de endeudamiento para hacer frente a compromisos de deuda (unos 160 millones de dólares este año) en el convencimiento de que tiene plata propia para hacerlo; denunció que el cronograma de pagos prometido a comunas y municipios nunca llegó; se quejó por la discriminación hacia administraciones radicales, la discrecionalidad en el uso de los recursos de libre disponibilidad, votaron en contra de la autorización de pasar partidas de capital a gastos corrientes, y pidió la creación de 30 cargos para el Organismo de Investigaciones del MPA, junto con la asignación de partidas para los 30 cargos nuevos creados en el Tribunal de Cuentas, solicitudes que la Cámara no le concedió.



MUCHA “GUITA EN CAJA”

Tanto Pullaro como García hicieron hincapié en que el gobierno tiene 25 mil millones de pesos en plazo fijo, 5 mil millones de pesos en un fondo de inversión en el NBSF y 33 mil millones de pesos en cuentas a la vista.

Unos 63 mil millones de pesos, que Jorge Obeid solía llamarle “fondo anticíclico”.



PRECALIENTAN JUGADORES

PARA EL 2023

La semana pasada anticipábamos que asomaba el “mirabelismo”. El propio diputado nacional lo reconoció – elípticamente- al colega “Pancho” Ruifernández de Radio UNO de San Javier: “nuestro espacio se llama Hacemos Santa Fe, y yo estoy preparado para consolidar el modelo de gestión de Omar Perotti, y si puedo ser parte de la conducción y el liderazgo de ese equipo para consolidarlo, bienvenido sea; estoy preparado para eso, y me halaga que un montón de militantes me consideren en ese sentido”.

Inmediatamente aparecieron pasacalles con la leyenda “Mirabella 2023” en Rosario.

Agustín Rossi no se quedó atrás, y en el diario “La Ciudad” de Villa Constitución ungió al diputado Leandro “Quico” Busatto como el precandidato a gobernador de su sector La Corriente de la Militancia.

A todo esto, el socialismo “Binner - bonfattista” inauguró la corriente Fuerza del Territorio con intendentes, presidentes de comunas, jóvenes, e intendentes, entre los que sobresale el lord mayor de esta capital, Emilio Jatón.

¿Antonio Bonfatti a las PASO?. Nadie podría aseverarlo; tampoco negarlo.

Este viernes se verán las caras en torno de un asado en el local del PDP de Rosario, todos los actores -que quieran ir- del imaginario “frente de frentes”.



PULLARO EN FOTO

“CAMPESTRE” CON LARRETA

Expoagro 2022 en San Nicolás también fue la vidriera para exhibiciones políticas de aspirantes presidenciales y gubernamentales, caso Pullaro que posó en las fotos animadamente conversando con Horacio Rodríguez Larreta y su equipo.



¿MILEI PIDE PISTA EN SANTA FE?

Primero fue UNITE junto con la diputada provincial del sector Betina Florito, el titular del Partido José Bonacci y el apoderado Cristian Hoffmann, quienes participaron en Córdoba de un encuentro nacional del sector que cerró el propio Javier Milei; y ahora Alvaro Zicarelli, flamante asesor en política exterior y seguridad nacional del diputado libertario, además asistente asesor de Amalia Granata, quien mete una cuña en la política santafesina: “voy a trabajar fervientemente para la confluencia de Amalia con Javier en esta Provincia, porque considero muy importante que Javier tenga una representación de La Libertad Avanza en Santa Fe”, reveló a nuestro Diario.

Sería junto con los partidos Libertario (en formación), UNITE (José Bonacci), MID (Miguel Kilibarda) y Unión Federal (Martín Lombardo).



PUTIN ACELERA LOS PROCESOS

Erika Gonnet en Medio Ambiente y Daniel Costamagna en Producción con su área de ciencia y tecnología, serán los ministros que deberán liderar el proceso que viene, de consolidar una matriz energética alternativa y medioambientalmente sustentable, para hacerle frente a los cambios mundiales que Vladimir Putin está acelerando, reconocen en los ámbitos de la Casa Gris.