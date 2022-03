"Podemos tener un rebrote en abril o mayo"

Este viernes 11 de marzo se cumplieron dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó la aparición de Covid-19 como "pandemia" para advertir sobre los peligros del nuevo coronavirus. La ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que “se empieza a vislumbrar el pasaje a la nueva normalidad” pero aclaró que la pandemia aún no terminó y hay que tener especial cuidado en la época invernal. “Podemos tener un rebrote, un coletazo, una ola, en abril o mayo seguramente. Estamos preparados y estamos dejando todo organizado para esto”, aseguró la funcionaria a UNO de Santa Fe. Y remarcó: “Probablemente este otoño-invierno, que hay que cursar con mucho cuidado todavía con el barbijo, empecemos a caminar esta pandemia de otra manera y que sea una enfermedad respiratoria más”.

La ministra advirtió que este otoño el virus de la gripe, la influenza, va a coexistir con el Covid-19. “La ventilación cruzada y el aire libre es una ventaja pero cuando empieza a hacer frío la gente se mete para adentro y genera un caldo de cultivo”, recordó. “El verano no es de enfermedades respiratorias, es histórico, y sin embargo la ola de ómicron nos sorprendió. La verdad que no se esperaba”, reconoció Martorano, y reflexionó: “Como cambia el clima pareciera que también tenemos cambios epidemiológicos, y pareciera que influenza también se está adelantando y tenemos alertas, por eso lo importante es que ni bien lleguen las vacunas inocularnos”.

La ministra se refirió al aumento de contagios entre diciembre y febrero como una “tercera ola brava”, ya que en Santa Fe hubo 14.000 casos confirmados y muy alta tasa de positividad. “En el gráfico es como una aguja que sube muy alta y también baja muy de repente. La importancia de haber tenido un buen proceso de vacunación es que en líneas generales se transitó mayormente como un resfrío, como un cuadro gripal”, dijo. “Nos faltó un grupo de gente para la tercera dosis que fueron citados entre enero y febrero y se contagiaron. Entiendo que vamos a tener un abril fuerte porque se cumplen los tres meses”, confirmó la ministra. En este sentido, invitó a colocarse la vacuna de la gripe, que comenzará a distribuirse en abril, y aclaró que aún se está evaluando si será necesaria una cuarta dosis para la población general. Por ahora solo se aplica a personas que fueron inoculadas con Sinopharm que tengan más de 50 años y/o estén inmunocomprometidas.

Finalmente, Martorano habló sobre el desgaste que provocó la pandemia en el personal de salud y en quienes tomaban las decisiones: “Han sido dos años muy duros, de mucho trabajo. Algún día nos vamos a sentar a contar el trasfondo y todo lo que no se vio”. “Hubo tanto compromiso, muchas noches sin dormir, donde hacíamos casi un Tetris para acomodar las camas y llegar a toda la población con la atención. Se ha vivido mucho estrés que deja huellas de cansancio. Uno a veces descuidó su vida personal, su vida familiar, y lo vivió todo el equipo de salud y ahí creemos que vamos a tener que hacer una recomposición. Claramente ha impactado en lo físico, en lo emocional y en un nivel de estrés que va dejando huellas a largo plazo”, concluyó.