Más de 55 mil ciudadanos tienen la dosis adicional

En tanto, casi el 94% de los rafaelinos ha completado el esquema, mientras que alrededor de 16 mil niños menores de 11 años recibieron una dosis. Este sábado no se reportaron nuevos casos de coronavirus en la ciudad.

Como es habitual en cada fin de semana, este sábado la Dirección Regional de Salud dio a conocer el reporte de vacunación contra el coronavirus, en la ciudad y en la zona, correspondiente a la última semana. Durante los últimos 7 días, se aplicaron en la región, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, otras 3.406 vacunas, para un total, desde el inicio del operativo, de 673.614. De ese total, 264.359 se han colocado en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", mientras que 68.837 se aplicaron en el Hospital "Amílcar Gorosito" de Sunchales y 40-417 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal, entre los principales efectores.

Con relación a los pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 111.364 vecinos cuentan con una dosis y 103.181 con ambos componentes, en tanto que 55.883 rafaelinos han recibido la dosis adicional o refuerzo.

Cabe señalar que según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 93,98% de la población rafaelina cuentan con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se le colocó la primera dosis en nuestro medios son un total 15975 niños, los cuales representan un 83,21% de los menores adscriptos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.



SIN CASOS

Por otro lado, anoche la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que de esta manera registra 24.810 afectados desde el inicio de la pandemia. Al día de hoy, son 37 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad y 59 los aislados, mientras que 24.810 son los recuperados. Por otro lado, por 9º día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestro medio, que contabiliza 344 decesos. Por su parte, el hospital local continúa sin recibir, desde hace algunas semanas, pacientes Covid-19 positivos.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 136 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 734.922, de los cuáles 61.797 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 671.989 por laboratorio, mientras que otros 1.136 fueron confirmados por autotest. Rosario reportó 98 nuevos positivos y la ciudad de Santa Fe 6. Además, no se anunciaron fallecimientos por Covid en las últimas 24 horas en la "bota", que suma 9.070 víctimas fatales. En la provincia aún hay 721.549 pacientes recuperados, 4.303 son las personas que aún padecen la enfermedad y este sábado se aplicaron 1.985 vacunas en el territorio. Hasta el momento fueron vacunadas 7.792.996 personas de las 7.843.291 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 99,36% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 3.204.842 mientras que 3.014.708 completaron el cronograma. Además se aplicaron 1.573.446 dosis adicionales.



SIGUE EL DESCENSO

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 2.986 nuevos contagios de coronavirus, lo que representa cerca de un 30% menos a los consignados el sábado anterior, además de 71 muertes por la pandemia en las últimas 24 horas. El sábado 5 de marzo se habían reportado 4.430 contagios diarios, además de 84 fallecidos. Con los números de esta jornada, se elevaba a 8.970.196 la cantidad de personas que se infectaron con Covid-19 desde el inicio del brote en la Argentina, dos años atrás, y sumaban 127.122 los decesos. Según informó la cartera sanitaria, 73.121 infectados se encontraban con la enfermedad en curso, mientras que 8.769.953 ya se habían recuperado. En tanto, sumaban 738 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva. Las jurisdicciones que más casos de coronavirus reportaron son la provincia de Buenos Aires (1.577 y 3.511.644 acumulados), CAB (387 y 1.006.039), Misiones (246 y 60.602) y Córdoba (206 y 960.978).