Abordaje del consumo problemático bajo una mirada integral de salud

Los consumos problemáticos en tiempos donde la vida es tan compleja y nos propone situaciones de extremo estrés cotidiano, han aumentado de manera exponencial y lo cierto es que muchas veces da la sensación de que el sistema en general, no cuenta con todas las herramientas para afrontar los diferentes casos. En Rafaela, existen organismos del Estado e instituciones intermedias de la sociedad civil que articulan acciones concretas para un abordaje integral.

Respecto a cómo se aborda el tema de consumos problemáticos desde la salud pública, la médica psiquiatra que forma parte del personal de planta del hospital Dr. Jaime Ferré, Sandra Manassero (MP 4292), junto a la Dra. María Eugenia Padrón (MP 801), forman parte del equipo DISER (Dispositivo de Intervención y Soporte Estratégico Regional) dependiente de la Dirección Provincial de Salud Mental, respondieron: “Tanto desde el primer nivel de atención como desde el segundo se trabaja en este tema, son distintos lugares pero que en definitiva dependen de donde acude el paciente. La idea del primer nivel de atención es el de poder tener la cercanía con las personas y poder trabajar en el territorio, en las comunidades con la gente”. “Entendemos que las situaciones de salud están múltiplemente determinadas y tienen que ver con factores sociales, económicos, culturales y de acuerdo a la posibilidad de atender a todas estas cuestiones y entendiendo que las personas viven en comunidades y no de modo aislado, es que la salud contempla esta estrategia de acercarse al territorio. Es así, como está organizada la atención en Centros de Atención Primaria justamente para tener la cercanía que mencionamos. Esto, no quita que después se necesite alguna otra especificidad en la atención y se deba recurrir al segundo nivel”, precisó Padrón.

La Dra. Manassero, explicó que “ahí es cuando intervenimos a veces los psiquiatras que estamos mayormente en el hospital, pero actualmente también tenemos un psiquiatra que está recorriendo los centros de salud, con el objetivo de ofrecer la especificidad del caso cuando cada situación lo requiere. Por otro lado, tenemos la situación de la urgencia o de la crisis, en donde el paciente puede llegar a la guardia del hospital y cuando eso sucede, todo caso que tenga que ver con consumo problemático es abordado por la parte de salud mental. Hay ocasiones, que en la guardia se los deriva a una consulta o a veces requieren directamente internación”. Patrón, agregó que “respecto a estas últimas situaciones expuestas por la Dra. Manassero, referidas a urgencias, en las últimas semanas se ha implementado la resolución 179 que apunta a organizar los circuitos de atención y cuidados relacionados a urgencias vinculadas a cuestiones de salud mental, padecimientos subjetivos y consumo de sustancias. Esto involucra la actuación de diferentes actores, organismos y plantea, como mencioné, la organización de procedimientos que sean lo más cuidados posibles y que garanticen el acceso de las personas a la atención que corresponde en cada caso”. “Esta resolución 179, ha sido propiciada por la Dirección de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, justamente con la intención de garantizar el acceso en situaciones de crisis subjetivas. Nos parece que ha sido muy provechosa para poder ordenar los procesos y que todos los actores que intervienen con diversas estrategias, tengan claridad de cómo actuar”, afirmó la médica psiquiatra.



TRABAJO EN CONJUNTO

La Dra. Manassero, explicó que “los diferentes sectores nos ponemos a trabajar en conjunto para poder ir resolviendo las situaciones de manera más coordinada. Por ejemplo situaciones que requieren de la intervención del 107 y saben directamente a quien llamar y de este modo se va estableciendo una red de contactos, siempre con la idea de resolver y contener los episodios de crisis; después existen otras situaciones que ameritan atención ambulatoria, o una consulta en el hospital o se trabaja con el municipio y se puede derivar un paciente al DIAT (Dispositivo de Abordaje Territorial)”.

Patrón, continuó explicando que “la salud debe ser abordada desde una perspectiva integral, entendiendo que la salud mental debe estar incluida necesariamente en los procesos de salud, en toda la red de cuidados. Uno de los lineamientos de la Dirección Provincial de Salud Mental ha sido poder generar un plan estratégico provincial, del que puedan estar participando diferentes actores para la construcción conjunta. La idea, es propiciar distintos encuentros y la formalización de este plan, donde se piensen no solo los objetivos y estrategias sino además acciones concretas que garanticen los derechos humanos de las personas”.



ATENCIÓN QUE NO DIVIDE

POR CLASES SOCIALES

Al ser consultadas las profesionales, respecto a qué realidad se da en Rafaela en cuanto a la atención de personas afectadas por consumos problemáticos y a donde recurren, señalaron que “se atienden a todo tipo de pacientes en el hospital, desde la salud pública, y esto no tiene que ver con los bajos recursos, tiene que ver fundamentalmente con el acceso universal de toda persona a ser atendida como corresponde. Generalmente, cuando hablamos de situaciones de crisis o de urgencias, la primera respuesta siempre la da el hospital, después cada paciente o familia elegirá como quiere seguir su proceso de atención y cuidados”.



DERIVACIONES

La Dra. Manassero, se refirió a los casos en los que se plantea la necesidad de la derivación del paciente y dijo que “por lo general esta es la última instancia, porque la ley de Salud Mental apunta a que siempre se trabaje desde el lugar donde vive el paciente, donde reside y tiene sus afectos, su historia, por eso siempre es un abordaje más territorial y por supuesto trabajando de manera conjunta con todos los demás sectores que se ocupan de esta problemática; en el caso de que se requiera de otro tipo de abordaje, la primera derivación es hacia un hospital general, es decir, en Rafaela hacia el Jaime Ferré”. Y agregó: “Cuando se dan estas situaciones por lo general son para hacer un proceso de desintoxicación e inicio de un deshabito y luego se intenta que el paciente vuelva a la comunidad, ese es el objetivo en lo inmediato. Obviamente que cada caso es individual y debe tratarse como tal y en forma consensuada con el paciente, porque hay que ver cómo ese paciente quiere seguir su tratamiento, si desea y puede hacerlo de manera ambulatoria, si está decidido a llevar adelante una rehabilitación un poco más prolongada en algún otro lugar y con un acompañamiento más específico. En estos últimos casos, se puede recurrir a alguna otra institución que no esté en nuestra ciudad, o en instituciones como el DIAT que hoy trabaja sobre este tipo de problemáticas”.



SITUACIONES RESTRICTIVAS

DE DERECHOS

“Siempre se priorizan los abordajes que son llevados a cabo en la misma comunidad de ese paciente, con la contención de su entorno. La internación, se entiende desde la ley nacional de Salud Mental como un abordaje restrictivo de derechos, en ese sentido se llevan adelante solo en la medida en que no sean posibles otros abordajes menos restrictivos de esos derechos como lo son los abordajes ambulatorios; lo que aclara la ley también, es que las internaciones deben ser llevadas adelante en el menor tiempo posible, para poder continuar el tratamiento en el territorio. Es importante en esta temática al igual que en otras, que se realice el seguimiento, las articulaciones dentro de la red de salud e intersectorialmente”, expuso la Dra. María Eugenia Patrón.



CONSEJO ASESOR SOBRE

CONSUMOS PROBLEMÁTICOS

Es importante destacar que en Rafaela funciona el Consejo Asesor Sobre Consumos Problemáticos, del que el DISER es miembro, donde todas las instituciones intentan articular acciones y potenciar el trabajo realizado por cada una. De esta manera, se construyen diversas estrategias y se elaboran proyectos superadores para obtener mejores resultados.