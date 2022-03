¿Por qué me despierto con dolor de cabeza?

Por Melinda Wenner Moyer *Con frecuencia tengo dolores de cabeza por la mañana. Mejoran cuando me levanto y tomo un café, pero parece que no puedo encontrar la manera de prevenirlos. He probado con varias almohadas y distintas posiciones para dormir. ¿Qué debo hacer?Los dolores de cabeza matutinos tienen varias causas. Una de las más comunes es la cafeína, o la falta de ella. “A veces, la razón del dolor de cabeza matutino es que has dormido hasta tarde y te has retrasado al momento de ingerir tu dosis de cafeína matutina”, dijo Kathleen Mullin, neuróloga y especialista en dolor de cabeza del Instituto de Investigación Clínica de Nueva Inglaterra. Es fácil saber si la abstinencia de cafeína es la causa de un dolor de cabeza porque, al volver a consumir cafeína, se cura rápidamente, publicó The New York Times.Por lo general, las personas experimentan dolores de cabeza por la falta de cafeína solo si beben regularmente más de 200 miligramos de cafeína al día, dijo Mullin, que es el equivalente a dos o tres tazas de 230 mililitros de café preparado. Para disminuir esos dolores de cabeza, reduce lentamente tu consumo de cafeína, idealmente a menos de 200 miligramos por día, dijo. (Ten en cuenta que, en el proceso, tus dolores de cabeza pueden aumentar durante varios días o incluso semanas antes de disminuir).Otra causa común de los dolores de cabeza matutinos es la apnea del sueño, que a menudo se asocia con los ronquidos y el despertarse frecuentemente por la noche, dijo Mullin. Una vez que se diagnostica la apnea del sueño, y se sigue un tratamiento que a menudo prescribe el uso de un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias o un protector bucal especial, los dolores de cabeza generalmente desaparecen, afirmó.Rechinar los dientes también puede causar dolores de cabeza matutinos. Los protectores bucales pueden prevenirlos, sostuvo.El uso excesivo de medicamentos también puede causar dolores de cabeza. Eso incluye 15 o más días al mes de analgésicos de venta libre como aspirina, paracetamol o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, o el consumo de analgésicos recetados como opiáceos o triptanes durante diez días o más al mes. “Los pacientes no se dan cuenta de que medicamentos tan simples como Advil, Tylenol y Excedrin son los grandes culpables”, dijo Mullin. La mejor manera de prevenir estos dolores de cabeza es reducir los medicamentos si es posible, tomándolos menos de tres veces por semana.En casos raros, los dolores de cabeza matutinos son el resultado de lesiones cerebrales, como tumores, que causan presión dentro del cráneo, dijo Mullin. (En promedio, los tumores cerebrales y de la médula espinal se diagnostican solo en aproximadamente 24 de cada 100.000 personas en Estados Unidos cada año). Estar acostado aumenta esta presión, por lo que estos dolores de cabeza a menudo ocurren en medio de la noche o la mañana. Y el dolor suele ser tan intenso que despierta a los pacientes. “Un dolor de cabeza que te despierta del sueño por la mañana es algo que, para la mayoría de los neurólogos, activa nuestras alertas y decimos: ‘esto es preocupante’”, explicó. A menudo, una resonancia magnética es el siguiente paso para analizar el interior del cerebro.Las migrañas también son una causa común del dolor de cabeza matutino, dijo Merle Diamond, presidenta y directora médica de Diamond Headache Clinics en el Medio Oeste estadounidense. De hecho, según ella, por razones desconocidas el 40 por ciento de las migrañas comienzan temprano en la mañana. Muchos factores pueden desencadenarlos, incluido el alcohol, la deshidratación, la falta de sueño, demasiada o muy poca cafeína y comer demasiado o no lo suficiente la noche anterior. Otros desencadenantes son los embutidos, el chocolate, el queso curado y los edulcorantes artificiales, así como el estrés, las fluctuaciones hormonales, los cambios de clima y las luces brillantes. Incluso un cambio en la rutina puede desencadenar una migraña, dijo Diamond, porque “a un cerebro con migraña le gusta que las cosas sean realmente rutinarias”.Las migrañas son distintas a otros dolores de cabeza, explicó Diamond. A menudo palpitan o pulsan, y pueden presentarse con náuseas o sensibilidad a la luz o al sonido. Con frecuencia ocurren en un solo lado de la cabeza, y pueden durar de cuatro horas a varios días si no se tratan, lo que dificulta que las personas continúen con sus rutinas normales.Para prevenir las migrañas, Diamond recomendó llevar un diario de los dolores de cabeza para anotar los factores desencadenantes y los patrones asociados con su inicio, y luego evitar esas causas. Dependiendo de la frecuencia y la gravedad de tus migrañas, un médico también puede recomendar medicamentos recetados que pueden prevenir o tratar las migrañas. Desde 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado varios fármacos nuevos para la migraña, muchos de los cuales tienen menos efectos secundarios que los medicamentos más antiguos.Finalmente, dijo Diamond, a veces ayuda que los pacientes apaguen los dispositivos digitales al menos media hora antes de acostarse y estirarse, así como meditar o practicar yoga antes de irse a dormir. Cuando las personas se comprometen a “relajarse antes de acostarse y despejar la mente”, añadió Diamond, a veces descubren que sus cabezas también se sienten mejor por la mañana.*Melinda Wenner Moyer es periodista científica.