El Cine Belgrano acerca propuestas de alto nivel

POR FIORELLA MARTINAEn esta ocasión, tuvimos la oportunidad de dialogar con Patricia Andretich, la programadora de la sala, quien con su equipo de trabajo lleva adelante de manera conjunta, colaborativa y conversada, este gigante del arte y de la cultura.Luego de dos años de pandemia por Covid-19, en donde se sortearon obstáculos de índole económico y social, enfrentándose a protocolos, modificaciones y la incertidumbre propia de esta situación, podemos asegurar que la ciudad está saliendo a flote. De a poco, se empiezan a reactivar los comercios, los centros culturales y artísticos, los eventos. Es por eso que el Belgrano volvió al ruedo, con lo que significa tanto para sus trabajadores como para los habitantes que se pueda llevar a la práctica una “nueva normalidad”.En este sentido, Patricia comenta: “Nosotros veníamos de 2 años muy sensibles. En el 2020 totalmente parados, arrancamos en marzo de 2021 únicamente con cine y en julio con cine y teatro, cumpliendo con todos los aforos. La gente respondió muy bien, muy entusiasmada. Las escuelas y las distintas instituciones de la ciudad comenzaron a hacer actos, charlas. Eso ayudó también a que el cine empiece a calentar motores, que vuelva a su actividad normal que extrañábamos tanto. También se pudo llevar a cabo el Festival de Teatro, muchas cosas, no solo municipales sino también presentaciones de cortometrajes, actos de egresados, jardines de infantes y distintos espectáculos”.El arte, sin dudas es un lugar de encuentro, un refugio, un complemento importante para la ciudad. Que los habitantes tengan la oportunidad de salir de sus casas para asistir a ambientes artísticos en donde se puedan llevar a cabo actividades referidas al entretenimiento, genera un cambio de actitud y de perspectiva, ligándose así a lo saludable. “La gente necesita tener ese lugar de esparcimiento y de recreación que es la parte sensible de una sociedad; la difusión artística, la actividad cinematográfica, el arte como medio de liberación”, expresa Patricia.El 2022 trae consigo nuevas expectativas y permitió que crezca la esperanza en cuanto a lo que se augura para este nuevo año. Por este motivo, también se asentaron las propuestas del Belgrano, con proyectos sumamente prometedores. “Comenzamos con una cartelera de cine muy atractiva, acercándonos a un propósito que tenemos desde la programación que es el cine de autor, un cine más intelectual que busca otras narrativas, otras estéticas. De a poco, con un trabajo de hormiga, estamos generando ese público. A su vez, continuamos con el cine infantil y, por supuesto, con el espacio INCAA dándole pantalla, lugar y exhibición al cine nacional. Este año arrancamos muy potente, con mucha energía y la intención es poder seguir así”, afirma Patricia, comprometida con estos proyectos.La sala también alberga espectáculos y shows, desde una perspectiva teatral y musical, brindándole una oferta amplia al público. “Por un lado, el día jueves 7 de abril se presenta la obra de José María Muscari, “Sex”, que estuvo en Carlos Paz y en Buenos Aires. La gente se siente muy identificada, quiere verla. Muscari también ya vino en varias oportunidades a Rafaela para el Festival de Teatro con obras muy interesantes, muy atrevidas. El desafío, de que pueda llegar al Belgrano es muy lindo, con un elenco nacional y de primera línea.Por otro lado, también en el mes de abril se llevará a cabo la presentación de Destino San Javier, un grupo de folclore creado en 2015 a modo de tributo del mítico Trío San Javier. Ya comenzó la venta de entradas y la gente está preguntando en las redes sociales por este grupo que brindó un show tremendo en la última edición del Festival de Cosquín.El viernes 13 de mayo llegará la consagrada banda de rock, La Beriso, que lidera el emblemático Rolo Sartorio. Esta también es una propuesta interesante porque en una sala con capacidad para más de mil personas se podrá disfrutar de una de las bandas centrales del rock nacional."Y el día domingo 26 de junio se presentará la exitosa obra de teatro de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, “Una semana nada más”. Es una obra popular y la gente joven se siente muy atraída”, detalla Patricia.Con una agenda muy nutrida, el Belgrano se prepara para recibir a quienes quieran disfrutar de momentos diferentes. Con respecto a esto, Patricia expresa “que ya estén confirmando estos shows da indicios de que va a ser un año con posibilidades de atraer espectadores ya que la gente que no tuvo la oportunidad de viajar puede ver estas obras acá en Rafaela. Más allá de eso, está arrancando de nuevo la máquina, estamos volviendo al ruedo, saliendo de todo este torbellino que fue la pandemia por Covid-19. Siempre respetando todos los protocolos, haciendo las cosas bien para que se nos permita sumar propuestas”.Cabe destacar que a todo esto se le suma la agenda de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela que, según Patricia, “incentiva mucho y genera expectativas para el espectador que de esta manera accede a diferentes ofertas y matices en cuanto al consumo de espectáculos”.El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano nació como un proyecto ambicioso y de vanguardia para la época. Hoy, se encuentra en un momento álgido, con propuestas que van más allá de lo esperado, que sorprenden y cautivan. Esta gran sala es una alternativa para quienes desean disfrutar de algo diferente en la ciudad y parece crecer a pasos agigantados, consolidándose como una de los espacios culturales más importantes a nivel nacional.