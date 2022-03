Las mujeres y el deporte

En el mes del día de la mujer compartimos las entrevistas completas a las deportistas publicadas en el suplemento especial del día internacional de la mujer. En esta oportunidad, se trata de Susana Hauswirth y Catalina Ingaramo, madre e hija, quienes destacan en las competencias de triatlón.



SUSANA HAUSWIRTH

Susana Hauswirth de profesión bioquímica, tiene 2 hijas Constanza de 22 años y Catalina de 20 años. A sus 53 años de edad podemos decir que lleva casi toda su vida vinculada a algún deporte, sus padres se lo inculcaron y con ellos compartió, incluso, entrenamientos. Hoy ella comparte entrenamientos y competencias con su hija menor.

¿Cuándo y qué deporte fue el primero que arrancaste a practicar?

Soy deportista desde que tengo uso de razón gracias a la influencia de mamá y papá. Ambos eran profesores de educación física, así que en casa no quedaba otra que estar envuelta entre “cosas de deportes”. De chica aprendí a nadar, correr, jugar al tenis, voleibol, basquetbol y pelota al cesto (en aquel momento). A los 14 años, aproximadamente, mi papá me preparó una bici y corrí mi primera carrera. Me entusiasme mucho y de ahí en más, jamás me baje de la “bici”.

¿Por qué decidiste prepararte para un triatlón? ¿Cómo fue eso?

Entrené hasta que empecé la facultad y de a poco me fui alejando de la competencia, pero de entrenar jamás, corría, iba al gimnasio, pedaleaba sola.

Llegando al último año de la carrera, comencé a soñar con el triatlón. En aquella época mi papá me entrenaba, solo llegué a hacer uno solo ya que en ese proceso mi papá falleció, lo corrí igual en mi ciudad natal, Reconquista, en 1993.

Luego llegaron mis niñas, claramente mi vida cambió, pero seguí jugando al tenis. Siempre mi vida está ligada al deporte, creo que es una forma de estar cerca de mis padres.

Al llegar a Rafaela comencé con el ciclismo de nuevo. Competí y fui Campeona Panamericana Master en 2013, a un año de haberme fracturado la pelvis. En esa recuperación retomé natación, y de a poco se acercó la idea del triatlón y dije “es un sueño que tengo guardado ¿por qué no ahora?”.

Inicié con los zonales, luego empecé a conocer y atreverme a otras distancias como la de un 70.3 (nado 1900 mt- bici 90 km - 21 km corriendo). Muy rápidamente me sentí cómoda. El primero fue en Miami, luego llegó el primer podio en Bariloche y logré clasificar para el mundial de IRONMAN 70.3 en Sudáfrica 2018. Llegada de ese mundial, corro en Buenos Aires y clasifico para el mundial de Niza en 2019.

Compartís esta pasión con tu hija, ¿cuánto hace que comparten competencias?

De a poco y tímidamente Cata se acercó a querer pedalear conmigo; así fue que desde hace 3 años estamos compartiendo esta pasión juntas.

¿Qué sentís al respecto?

Las largadas son algo que no puedo expresar muy bien. Al verla ahí paso de la alegría al llanto y al temor de que le pase algo. Lloro hasta que me veo nadando, controlando que su bici haya salido del parque cerrado antes que la mía, asegurándome que sus zapatillas de correr ya no estén más, viéndola pasar en cada retome de camino adelante, me hace vibrar de la emoción. Cierro por un momento los ojos, y la piel se me eriza. Correr juntas es correr dos carreras a la vez.

¿Qué barreras debiste afrontar?

Siempre hice deporte, es mi estilo de vida, no concibo un día de mi vida sin nadar, correr, pedalear o algo, siempre algo. De adolescente, con mi hermana pedaleando éramos muy pocas mujeres en el ciclismo, y eso no “gustaba” mucho. Siempre entrené con varones y, también se veía “raro”, eso fue hace 40 años atrás. Pero la verdad que no lo sentí como barrera, lo tomé como desafío.

¿Crees que de alguna manera allanaste el camino para otras mujeres?

No sé si allané el camino de otras chicas, pero si me queda claro que me encanta ayudar y alentar a quien esté a mi lado para que empiece a sentir lo lindo que es hacer deporte; lo sano y simple que se ve la vida si salimos a pedalear antes o después de todo lo cotidiano. El deporte hace que te encargues solo de tu vida, de ser y hacer lo que te hace feliz, todos los días un poco.

Para mí el deporte es mi forma de vida, mi cable a tierra, mi mejor medicina para curar las heridas y golpes de la vida.

CATALINA INGARAMO

Catalina, tiene 20 años y cursa el tercer año de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Forma parte de un grupo de entrenamiento de Triatlón en la ciudad de Rosario (SDG Team) y este año lo inició con grandes logros; primer puesto en la general damas en el Triatlón Internacional de La Paz y primer puesto (categoría 18-24) en el Ironman 51.50.

¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la vida deportiva?

Mis inicios en la vida deportiva fueron a través del tenis cuando era chica. Unos años más tarde comencé hockey en el Club CRAR, donde jugué varios años y sin dudas marco una etapa para mí, en cuanto a aprendizaje de valores, tanto deportivos como personales que, hasta el día de hoy me acompañan.

¿Qué te impulsó a competir en un triatlón?

Siempre me gustó entrenar y proponerme objetivos constantemente. Además, vi durante años a mi mamá, Susana Hauswirth, competir en triatlón y, cada vez conocía más ese entorno, el cual era de mi agrado. Comencé a competir en carreras de calle y todo me fue llevando al triatlón.

¿Qué recordás del primero en el que participaste?

De mi primer triatlón recuerdo (y después de tiempo me di cuenta) que lo hice sin tener miedos ni expectativas en mi mente. Lo único que pretendía era tener la experiencia y divertirme, solo para probar si me gustaba. Era la primera vez que nadaba en río, pero no me generó miedos ni ansiedades (algo que me llamó la atención al momento de largar porque note que mucha gente estaba nerviosa). Después de unos años entrenando y compitiendo, cada vez voy aprendiendo un poco más y creo que eso es lo que más me gusta y motiva de este deporte o de este estilo de vida.

¿Qué barreras debiste afrontar?

No lo llamaría “barrera”, pero si hay un factor que me costó un poco superar y canalizar. Fue el hecho de las expectativas que uno mismo se genera, o que piensa que otros le generan. Por eso hoy en día, solo me concentro en hacer lo mejor que yo pueda, sin expectativas previas en mi mente. Porque sé que si estoy siendo mi mejor versión entonces los resultados van a ser buenos. Disfruto de competir y al mismo tiempo obtengo buenas respuestas de mí misma.

¿Crees que las mujeres se encuentran con más desafíos o barreras que derribar en el mundo deportivo?

Hoy en día por suerte la situación cambió, pero sin dudas siguen existiendo ciertas barreras que yo misma puedo notar. Muchas veces en carreras o en entrenamientos son notables las reacciones de ciertos hombres cuando están frente a una chica puede ir más fuerte que ellos (y ni hablar si la chica tiene 20 años).

En las competencias, ¿cómo logras que el cuerpo y la mente estén en sintonía y tiren parejo?

La sintonía entre mi mente y cuerpo creo que es fundamental, para cualquier aspecto sea en el deporte como en el día a día. Creo que la logro escuchándome y teniendo disciplina y paciencia. Ver los resultados e ir mejorando un poquito todos los días te lleva a ir creciendo cada vez más y ser consciente de que uno decide cuanto más arriba pone “la vara”.

¿Qué te da aliento en cada competencia?

Se genera cierta motivación al ver que cada vez somos más mujeres las que formamos parte de carreras y competencias. Asimismo, muchas veces en carreras se escuchan gritos de aliento desde afuera. Son otras mujeres apoyándonos, destacando nuestras ganas y la actitud que ponemos todas las mujeres de la competencia.

Por ejemplo, en la última parte del triatlón, la disciplina es running, muchas veces suelo ir rodeada de hombres o en algún grupo con ellos para mantener el ritmo y al escuchar un “vamos las chicas” por parte de una mujer, da fuerzas para poder seguir. Creo que les provoco, en esa situación, empatía y esa motivación hace que mantenga el ritmo junto con ellos. Creo que es un hermoso gesto. Por otra parte, entre las competidoras hay un ambiente de apoyo mutuo, lo que permite que, toda persona que se sume se sienta cómoda y motivada.