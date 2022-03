Pa’ divertirme

El acuerdo con el FMI es apenas una primera instancia que nos llevará a evitar la cesación de pagos, mientras colocamos un parche evitando una caída abrupta de la economía. Bajo ningún punto de vista es un logro económico que el devaluado ministro pueda contarlo como propio. Incluso llega a destiempo, más de dos años negociándolo y con la pandemia en medio, donde teníamos al Fondo regalado.Este arreglo sirve para ir ordenando la macroeconomía, bajando el déficit fiscal, en gran parte por ajuste de tarifas y además limitando el financiamiento del BCRA al tesoro. Sin embargo no se ataca al gasto político y el ajuste lo hace el sector privado por medio de las tarifas más onerosas, el aumento de impuestos y la falta de financiamiento a la que será sometido, ya que éste será caro y estará monopolizado por un voraz sector público que tomará todo el crédito posible para poder financiar su costoso y deficitario funcionamiento. La deuda en pesos crecerá y será indexada por la inflación. Tampoco se resuelven los desequilibrios cambiarios, al contrario, tendremos cepos para rato y dólares alternativos al por doquier. Estas medidas desalientan la inversión y al administrar los dólares del BCRA restringiendo importaciones, nos conduce a la falta de productos, materias primas, insumos y por supuesto menor producción en el país.Tampoco se ataca la brecha entre los dólares “libres” y el oficial que desalienta la producción exportable ¿Si lo que vale $200, te lo obligan a exportarlo a $80, quien que no esté obligado, buscará entrar o mejorar ese negocio?Falta todavía que se resuelva el verdadero problema argentino que es el crecimiento, nuestro país no expande su economía, vemos recuperaciones parciales, pero si miramos los últimos años (más de una década) observaremos como el PBI, es decir lo producido por los argentinos es menor y nuestra población crece, de ahí la pobreza en aumento, el desempleo y la falta de ambición y sueños rotos.Un grupo de la coalición opositora, incluso conducido por los dos miembros más representativos del PRO, buscó que fracase el acuerdo y de esta manera precipitar una crisis. De esta forma beneficiarían a un sector, al suyo, a costa de que la economía se complique y le reditúe algún posible éxito electoral. Como este intento fracasó, ahora encabezado por los Radicales, se hacen los opositores responsables, pero buscan que no se achique el gasto fiscal y seguir gastando en los distritos que ellos gobiernan.Además solo le permiten al Poder Ejecutivo Nacional firmar el acuerdo con el organismo internacional, cuando podría haber sido un momento donde, por medio de una ley, marcar el camino hacia un plan económico. Se cambió el articulado de la ley sacando la carta de intención y los anexos con las políticas que debía implantar el Gobierno. Una manera de huir de las responsabilidades dejándolo en manos del Ejecutivo.El gobierno actual rolea la deuda para adelante y la oposición, si es gobierno en el futuro, seguirá postergándolo, hasta que un supuesto y azaroso boom de exportaciones de commodities nos saque de pobres. Una pena, ya que la solución podría ser un modelo de país distinto que podemos construir desde ahora.Argentina está estancada, sin un modelo a seguir, ni por este gobierno, ni por las propuestas, hoy ausentes de la oposición. ¿Cuál es la propuesta económica de uno y de otro? ¿Tienen un plan para cuando cambie el signo de gobierno? ¿Por qué no lo muestran?Éste es quien realizó un jueguito político de desdoblar la votación y decir, no queremos el ajuste del Fondo, pero somos el mismo partido o coalición gobernante, y de esa manera culpar a la oposición que votó el acuerdo, como si la culpa de no tener plan económico sano, fuera de ellos.De esta manera, cuando fracase alguna inspección del Fondo, las que se realizarán trimestralmente, o cuando la gente ya no tolere más ajustes y se revele, ellos podrán decir que votaron en contra. En Diputados casi el 100% de la oposición votó el acuerdo, mientras que el oficialismo, principal beneficiado de la aprobación de la ley, no llegó al 70% de sus miembros. Estrategia política de primera, pero las medidas para favorecer el empleo, a la producción, a las pymes, no los escuchó en sus discursos.Ambos bloques, opuestos en sus ideas votaron en contra del acuerdo, pero sabiendo que la mayorías ya estaban. Así cualquiera cumple con sus convicciones, los liberales, a sabiendas que los votos para evitar el default estaban, se ponen moralistas y critican la deuda desde posiciones cómodas y teóricamente abstractas.Los partidos de izquierda, siempre fuera de lugar en sus discursos en el Congreso, donde no repudian su propia presencia en las adyacencias de éste, donde dicen presente con violencia, palos, piedras, morteros y bombas molotov. ¿Cuándo darán un salto de calidad para discutir? A la vez que quien gobierna, debería terminar de permitir la violencia, que es la que destruye el estado de derecho democrático que logramos conseguir.La función de este, el motivo por el que se creó fue promover el pleno empleo en los países y un crecimiento sostenible. Pero en este acuerdo no vemos esos postulados, no ayuda en nada al crecimiento del país, ya que se plantea un ajuste sobre el sector privado y entrega más fondos, sin pedir mayor ajuste al sector público. Solo busca arreglar una situación irregular de ellos, con un préstamo excesivo a nuestro país que además tiene mucho riesgo de incumplirse. De todas maneras podrían habernos obligado a corregir desequilibrios macro, que hoy solo lo plantean tímidamente, mientras nos aumentan el endeudamiento unos 5.000 millones más, que son bienvenidos para poder administrar las escasas importaciones permitidas, pero es más deuda a futuro.Finalizando, si algún lector quiere divertirse, admito que me atienda antes de irse.#BuenaSaludFinanciera@ElcontadorB@GuilleBriggiler