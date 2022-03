Banco Macro, uno de los mejores lugares para trabajar

El Banco Macro fue elegido como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina en 2022 por la consultora Great Place to Work, una autoridad mundial en lo que se refiere a cultura organizacional. En la edición de este año, Banco Macro fue distinguido con el puesto número 15 entre un centenar de empresas. De este modo, la entidad bancaria logró posicionarse por primera vez entre las compañías argentinas de mayor calificación.La consultora destacó a Banco Macro como una de las empresas más reconocidas por sus "niveles de confianza y cultura inclusiva", según se informó a la prensa.El estudio realizado por Great Place to Work analizó la experiencia de los colaboradores en sus lugares de trabajo, la composición de la fuerza laboral y las características propias de la industria financiera.En el caso del Banco Macro, las dos terceras partes de la evaluación acerca de "Los Mejores Lugares para Trabajar" se fundamentaron en lo que informaron colaboradores de la entidad financiera sobre sus "experiencias de confianza" y "el logro de su máximo potencial humano, sin importar quienes son, ni que función tienen", se informó."En Banco Macro nos distinguimos por nuestro trato personalizado y la velocidad de respuesta, estamos donde otros no están", consideró Gustavo Manriquez, gerente general de la entidad, que agregó: "Los colaboradores que integran Banco Macro (8.561 en total) son los verdaderos protagonistas y nos permiten ser lo que somos"."Así, puertas adentro, trabajamos con propuestas de valor que tienen como único fin el bienestar de nuestra gente. Siempre compartiendo y escuchando sus inquietudes", indicó.Asimismo, consignó Manriquez: "Como decía Jorge Brito, ´Mi aspiración más alta es que todos tengan motivaciones personales que los impulsen a lograr las metas que se proponen y puedan sentir a Banco Macro como un lugar importante´". "Y ése es nuestro legado: el orgullo de pertenecer, las ganas de ayudar a los argentinos a crecer y cumplir sus sueños", remarcó Manriquez en un comunicado de prensa.La metodología implementada en "Los Mejores Lugares para Trabajar" de Great Place to Work ha sido probada por más de 20 años consecutivo de aplicación en más de 97 países. Participan de la iniciativa más 10.000 organizaciones laborales.