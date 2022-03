Ladrones armados le arrebataron el celular

En momentos en que una vecina de 59 años, domiciliada en barrio San Martín, circulaba ayer por la vía pública del barrio Villa Rosas, más precisamente en calle Montes de Oca al 500, se le presentaron dos sujetos en moto y el acompañante, bajándose del motovehículo, le exhibió un arma de fuego.

Intimidada, la víctima entregó sus pertenencias, tratándose de un teléfono celular marca Samsung modelo A11, de color blanco; luego de lo cual los individuos se dieron a la fuga por calle Montes de Oca hacia el oeste.

La protagonista de este caso de "arrebato" logró describir a los ladrones. Uno de ellos era de contextura física delgada, y vestía una bermuda negra con remera de color gris y chinelas, con una gorra colocada; en tanto que al otro individuo no lo pudo ver bien; siendo la motocicleta tipo 110 c.c. de color gris.

El hecho fue calificado provisoriamente como "robo calificado por el uso de arma de fuego", tomando intervención en el mismo personal policial de la Comisaría Seccional 1a.



RECUPERAN EN VILA

UN CELULAR ROBADO

Tras diversas diligencias investigativas la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región 5 Rafaela, intervino en una requisa domiciliaria y recuperó un celular adquirido irregularmente por intermedio de una red social.

La requisa se practicó en una vivienda ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 70, en la zona rural de la localidad de Vila (Dpto. Castellanos). Allí se secuestró un teléfono celular que había sido adquirido por intermedio de una famosa red social, presentando irregularidades en su compra.

En el lugar se notificó al joven de 29 años sobre la intervención de la AIC y se realizaron las consultas correspondientes a la Fiscalía actuante.

La investigación y coordinación del operativo a cargo de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela -donde interviene la fiscal Dra. Fabiana Bertero- y el equipo de investigadores de la AIC permitió avanzar en la causa calificada provisoriamente como “apropiación indebida”.

Desde la AIC se recordó a la ciudadanía que "tomen especial atención a la hora de adquirir tecnología y componentes ofrecidos a la venta en diferentes redes sociales ya que pueden incurrir en la traza de posibles delitos".



CELULAR ROBADO

COMPRADO POR $6.000

Cerca de la medianoche del viernes, personal policial de la Comisaría Seccional 13a. de nuestra ciudad, fue comisionado a calle Scossiroli al 1800 -barrio Güemes- por disturbios.

Una vez en el lugar, los oficiales de policía dialogaron con un hombre identificado como RC, quien expresó que en ese lugar vive una mujer que publicó en la red social Facebook para su venta, el teléfono de su propiedad, el cual fue sustraído el 7 de marzo último en la Plaza de la Paz -sobre calle Lorenzatti- y denunciado en sede policial de la 13a.

Los uniformados procedieron a entrevistar a una joven de 19 años, llamada Carla M. -con domicilio en el lugar- quien manifestó que compró el celular por $6.000 a través de la red social Facebook, pero como no andaba lo publicó para la venta nuevamente.

La Policía dispuso exhibir el aparato telefónico a la víctima originaria de la sustracción -RC-, quien en forma inmediata lo reconoció como propio, logrando ingresar desde el mismo a su propia cuenta de correo electrónico.

El fiscal de turno, dispuso que se proceda al formal secuestro del teléfono, el cual fue restituido a su legítimo dueño. En cuanto a Carla M., la fiscal dispuso que por el momento no se realice imputación alguna.