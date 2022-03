Se lo dieron vuelta a Atlético y perdió 2 a 1 ante Flandria

Atlético de Rafaela ganaba pero… se lo dio vuelta Flandria. Y la ‘Crema’, que sigue sin despegar en la temporada 2022, cayó por 2-1, en un partido jugado ayer por la tarde correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas.

Con este resultado, los albicelestes quedaron con 4 puntos en la tabla, fruto de un triunfo y un empate. Hasta aquí, cuando salió del Monumental siempre se volvió con las manos vacías.

Si bien es un torneo largo y recién empieza, al momento, la imagen que viene dejando el equipo que conduce Rubén Darío Forestello es preocupante: no logra encontrar un juego sostenido, le cuesta mucho en ofensiva y cuando el rival -de turno- aprieta un poco, lastima. Así ocurrió ayer, luego de un primer tiempo en donde Atlético le pudo encontrar la vuelta al partido rápidamente, desde el gol tempranero de Claudio Bieler, en el complemento, sucedió todo lo contrario.

Los ingresos de Tisea y Rocca en el ‘Canario’ fueron letales para un conjunto rafaelino que no pudo contenerlos y Flandria, que se encontró con el juego que no pudo desplegar en los primeros 45, fue ‘incontrolable’.

Del casi 2-0, vino el 1 a 1, y la posterior remontada para Flandria. El recién ingresado Marco Borgnino se lo perdió mano a mano, con una defectuosa definición del delantero y en la siguiente jugada llegó el empate. Golpe de nocaut.

Un remate de Puch que desvió en el camino Gordillo con su cabeza y descolocó a Salvá, para encontrar la igualdad. Y luego, un centro al corazón del área que el Barbieri, con un gran cabezazo, estampó el 2 a 1.

Atlético no tuvo argumentos futbolísticos ni anímicos como para revertir el golpe y se volvió con las manos vacías.



Las formaciones y datos del partido:



Flandria: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Andrés Camacho, Julián Marchio y Nicolás Henry; Benjamín Borasi, Gastón Mansilla, Joaquín Ibáñez y Matías Montejano; Lautaro Gordillo y Nicolás Ferreyra. Suplentes: Germán Yacaruso y Alejandro González. DT: Andrés Montenegro.



Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Facundo Castillón, Emiliano Romero, Franco Bellocq y Diego Cardozo; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Jonatan Fleita, Facundo Soloa y Agustín Costamagna. DT: Rubén Darío Forestello.



Gol en el primer tiempo: 6m Claudio Bieler (AR).

Goles en el segundo tiempo: 25m Lautaro Gordillo (F) y 32m Juan Ignacio Barbieri (F).



Cambios: ST Franco Tisera x Montejano (F) y Juan Rocca x N. Ferreyra (F), 11m Juan Barbieri x Borasi (F), 12m Nicolás Aguirre x Cardozo (AR), 21m Tomás Bottari x Mansilla (F), 23m Borgnino x Lencina (AR) y Jonatan Fleita x Castillón (AR), 33m Gino Albertengo x Romero (AR), 34m Gino Barbieri x Puch (F)



Amarillas: Juan Manuel Lungarzo (F); Marco Borgnino, Claudio Bieler (AR).



Estadio: Carlos V

Árbitro: Yamil Possi.

Asistentes: Gastón Rallo y Guillermo Yacante.

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani.