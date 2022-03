Midgets Show and Power en San Antonio

Después de los trabajos que se llevaron a cabo con la intención de recuperar el predio del Club Atlético Belgrano de San Antonio y el circuito “Atilio Carinelli (h)”, el Midgets Show and Power informó que está plenamente confirmada la realización este domingo la apertura de su campeonato 2022 en horario diurno.Las últimas precipitaciones de la semana dejaron muy comprometidas las instalaciones, pero luego del esfuerzo realizado por dirigentes y colaboradores se informó que la competencia será posible, de acuerdo al siguiente cronograma:A las 09:00 apertura del predio; de 10:00 a 10:45 recepción de inscripciones; a partir de las 11:00 inicio del espectáculo en pista con las categorías Mini Power y Midgets Show and Power.El costo de la entrada general se fijó en 700 pesos; las inscripciones tienen un valor de 8.500 pesos (Midgets Show and Power) y de 4.500 pesos (Mini Power).