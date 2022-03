Lluvia de billetes en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Un hecho inesperado sucedió esta tarde, a la altura de la localidad bonaerense de Quilmes, cuando a un motociclista se le abrió la mochila que transportaba llena de billetes, los cuales comenzaron a volar por el aire y a esparcirse por la calzada y la banquina.De inmediato los autos que circulaban por la misma mano frenaron ante el asombro del hecho, lo que ocasionó largas colas en el tránsito, ya que los conductores tomaban el efectivo del piso.Si bien la situación revestía un importante peligro ante la posibilidad de accidentes, sólo se produjo un roce entre dos autos.Testigos indicaron que fueron sorprendidos con billetes de 200, 500 y 1.000 pesos pegados en los parabrisas mientras conducían por la autopista y eso generó que se detuvieran en medio del camino para saber que es lo que había sucedido.Hasta el momento no se había establecido la causa por la que el motociclista circulaba con tanto efectivo encima, aunque muchos sospechan que es posible que sea un envío de una casa de cambio o "cueva", pero no había confirmación al respecto."Cuando en el parabrisas vi que lo que se me pegó fue un papel de 500 pesos, no lo podía creer", relató un testigo.A su vez otros usuarios de la red social Twitter también comentaron la situación y se preguntaron que es lo que había sucedido ya que las largas colas generaron incertidumbre. (NA)