Expoagro: más de 100.000 visitantes y operaciones por u$s 1.500 millones

La muestra reunió a unas 600 empresas del sector de la maquinaria y la tecnología, automotrices, proveedores de insumos, agropartes y repuestos, organismos públicos y privados, bancos y entidades financieras, semilleros y proveedores de fitosanitarios, el sector ganadero, las aseguradoras, las empresas de energía, y los proveedores de servicios. ."Nuestra alegría es inmensa. Reencontrarnos después de dos años y que el escenario sea este, es muy bueno. Las empresas pudieron realizar operaciones por U$S 1.500 millones, aproximadamente", dijo el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman. .Con 447 cotizaciones realizadas, la empresa cordobesa AKRON superó los $200 millones en ventas, muchas de las cuales se llevaron a cabo a través de Click Granos, la plataforma de canje de granos que tiene disponible la compañía. Otra de las firmas con acento cordobés que alcanzó buenas ventas fue Metalfor, con 30 unidades nuevas autopropulsadas 0km, 15 máquinas reacondicionadas a nuevo y con 6 equipos de arrastre, y 10 tolvas. Larrocca Neumáticos vendió aproximadamente $12 millones y estima que se terminarán de cerrar algunos negocios por $10 millones más en los próximos días. El gerente Comercial de Super Walter, José Tuninetti, indicó que la empresa vendió 10 unidades, por un valor cercano a los 2 millones de dólares. .Además, se destacaron la empresa Tecnicolon Plataforma, que vendió 2 plataformas y tiene posibilidades de cerrar la venta de 7 más; Grupo Sensor, con 15 pilotos automáticos, con una valuación de $1 millón cada uno; Industrias Pesce, que participaba por primera vez en Expoagro y cerró la venta de 5 equipos; Metalúrgica Monticelli, que vendió 6 equipos, entre rollo, trituradora y rastra; y Roland H, que realizó 18 operaciones, entre las cuales hay 10 tractores vendidos y con posibilidad de cerrar 10 operaciones más."Para la edición 2023 de Expoagro muchas de estas y otras empresas ya renovaron su participación, tales como Tecnicolon, Piersanti y YOMEL. El miércoles Exponenciar e YPF Agro renovaron su alianza para seguir potenciando Expoagro. El acuerdo comenzó hace tres años con la transformación de la marca YPF Agro y continuará hasta el 2024 inclusive", señaló el gerente comercial de Exponenciar, Patricio Frydman.Por otro lado, contó que durante los cuatro días de la exposición fueron más de 100.000 los visitantes que se acercaron de distintos puntos del país y el mundo.OPERACIONES BANCARIASEn la edición 2022 de la muestra se destacó una gran presencia de entidades financieras públicas y privadas: Banco Provincia, que fue Main Sponsor; Banco Nación; Banco Galicia; ICBC, como sponsor internacional; Credicoop; Banco La Pampa; Banco Patagonia; Santander; BBVA; Banco Macro; y BST.Banco Provincia recibió en Expoagro solicitudes de financiamiento para inversión de 3.600 productores y productoras agropecuarios por 80.500 millones de pesos. Los créditos solicitados son para la compra de maquinaria agrícola, con tasas que van de 20 a 24% anual y plazos de 48 y 60 meses. .Según informaron desde el Banco Nación, se realizaron 7.520 operaciones; para la compra de maquinaria agrícola de fabricación nacional el valor estimado rondó los $29.300 millones; y aproximadamente, U$S 73 millones en prefinanciación de exportaciones para PyMEs. También destacaron que 250 empresas se inscribieron en BNA Conecta para participar como proveedores, para vender sus productos en la plataforma.En Banco Galicia celebraron operaciones por $ 35 mil millones y destacaron el fuerte crecimiento en ganadería, con muy buen interés en los tres remates televisados. Por su parte, ICBC informó que realizó operaciones para financiar distintos rubros por $4.000 millones.Durante los primeros tres días de Expoagro, el Banco de La Pampa logró más de 600 solicitudes de operaciones, por más de $6.000 millones con su oferta para la compra de maquinaria y para la compra de bienes industriales fabricados en La Pampa.Según estiman en BBVA, sumando operaciones que se terminarán de concretar en los próximos días, estarán liquidando U$S 150 millones en convenios de maquinarias y de tarjeta Agro. En tanto, Santander sostuvo que en Expoagro ofrecieron financiación por $30.000 millones, y en una primera evaluación creen haber "superado las expectativas".VISITAS INTERNACIONALESEste año, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y la Cancillería invitaron a empresarios de México interesados en el negocio de carne vacuna y frigoríficos.También empresarios de El Salvador que se concentraron en los tambos y la industria láctea y al producto terminado. .También asistieron empresarios de Perú, que vinieron a buscar novedades en pulverización, precisión e implementos. .Por último, la AAICI también invitó a empresarios de Nigeria para fortalecer el trabajo que Argentina viene haciendo con el continente africano, "para seguir impulsando todo el paquete tecnológico de la siembra directa".LOS REMATESEn relación a los tres remates televisados que se llevaron a cabo en la muestra, la casa consignataria Colombo y Magliano concretó -por primera vez en Expoagro- la venta televisada de 232 lotes y un total de 20.600 animales. La consignataria Campos y Ganados remató 11 mil cabezas de hacienda de gran calidad.El del Rosgan superó todas las expectativas, ya que vendieron 20.000 cabezas. Su director ejecutivo, Raúl Milano, afirmó que "los precios altos indican una demanda sólida del invernador tradicional y del feedlotero también".Aquí los bancos volvieron a tener un rol protagónico ya que ofrecieron un financiamiento especial para los remates, lo que ayudó a que los precios sean sostenidos, con tasas del 25% y hasta el 30% anual. (NA)