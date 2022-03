Cerruti le respondió a La Cámpora

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió hoy que "nadie dude" que el presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno nacional "desprecia y repudia la violencia" ante el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner."Que nadie dude. El Presidente Alberto Fernández y todo el Gobierno nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho", publicó Cerruti en su cuenta de Twitter.El posteo de la portavoz fue realizado luego de que el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, criticó al Ejecutivo nacional por "el silencio y la parsimonia" frente al ataque al despacho de ex mandataria, ocurrido durante la manifestación del pasado jueves contra el acuerdo con el FMI. .Sin mencionar a Larroque en su publicación, Cerruti aclaró: "Ante el ataque sufrido por nuestra Vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández actuó de inmediato enviándole un mensaje a ella y a su secretario privado, preocupado por su integridad física, la de sus allegados y del personal que trabaja con ella"."Al mismo tiempo, ordenó que el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández investigue lo ocurrido buscando identificar a los autores de semejante vandalismo", puntualizó.La interna oficialista sumó un nuevo cuando Larroque apuntó contra la Casa Rosada por no haberse manifestado públicamente en contra del ataque al despacho de la vicepresidenta."Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta", disparó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense en su cuenta de Twitter.El jefe de Estado no se manifestó al respecto en redes sociales ni públicamente, aunque fuentes oficiales indicaron a NA que se comunicó por WhatsApp con Cristina Kirchner para solidarizarse ante el hecho de vandalismo y remarcarle que buscarán a los agresores. .